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助青年接軌國際產業技術 勞動部推三大方針

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部長洪申翰出席「國際技能競賽頒獎典禮」。圖／勞動部提供
勞動部長洪申翰出席「國際技能競賽頒獎典禮」。圖／勞動部提供

勞動部洪申翰12日出席「國際技能競賽頒獎典禮」，表揚代表台灣出征的55位優秀國手。此屆國際技能競賽台灣代表隊表現亮眼，共奪下3面金牌、3面銀牌、7面銅牌及30個優勝，總體成績高居世界排名第3，較上屆進步1名。勞動部也推動三大方針，持續助攻青年接軌國際。

洪申翰致詞表示，這份殊榮並非單憑個人英雄主義就能達成，而是國手、指導老師、裁判長、翻譯夥伴及行政團隊歷經近一年培訓、移地訓練與模擬交流，一點一滴累積而來的「台灣隊」成果。這不僅是選手個人的榮譽，更是全體台灣人的驕傲。

他特別感謝由勞動力發展署長黃齡玉帶領的後勤團隊。此次賽事於中國大陸上海舉辦，面臨陌生的競賽環境、各國頂尖好手的競爭，以及各種臨場狀況，後勤團隊全程緊盯、以最快速度解決第一線問題，全力守護選手的參賽權益。

「國手們長期的努力與累積，絕非僅由獎牌來定義。」洪申翰說，能夠穿上國家隊制服站上世界舞台，本身就是極大的考驗。競賽過程中淬鍊出的專業技能、解決問題的能力，以及面對突發狀況時的冷靜與抗壓性，才是選手們真正能帶著走、受用一生的寶貴財富。

他也對提供設備、材料與技術指導的贊助企業與學校表達最深的謝意。

針對未來的技能人才培育，洪申翰表示，此次賽事新增了7項競賽職類，反映出全球產業技術的轉變與新興技能需求的趨勢。對勞動部而言，參與國際賽事不僅是追求獎牌，更重要的是將國際最新技術標準帶回台灣。

對此，勞動部將推動以下三大方針。第一，深化技職教育與職業訓練接軌。勞動部將與教育單位密切合作，將國際賽事第一線的觀察與經驗帶回國內，讓技能培訓、學校教育與未來的職涯發展能更順利銜接。

第二，推動「國手校園大使」計畫。將邀請參賽國手擔任校園大使，將寶貴的實戰經驗分享給更多年輕學子，讓社會大眾與產業界看見並肯定「技能」的真正價值。

第三，擴大辦理「青年百億海外圓夢計畫」。響應總統對青年發展的關注，勞動部將與教育部合作，規劃讓績優青年赴日本、德國、澳洲等國家精進技術，透過國際交流擴展視野、提升專業能力。

勞動部 青年 洪申翰 國際技能競賽

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