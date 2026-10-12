快訊

遭驅逐34年重返天安門！紐時記者：北京疑神疑鬼 連一支紅筆都不放過

等不到王惠美 魏平政競總主委拍板：鄭麗文主帥親征

黃國昌岳父被控強占國有地…教育部討欠租300萬吞敗 關鍵理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高所得家庭通膨壓力大 9月 CPI 年漲2.97%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

主計總處公布9月消費者物價指數（CPI）年增2.73%，但不同所得家庭面臨的物價漲幅有所差異。其中，高所得家庭9月CPI年增2.97%，高於低所得家庭的2.44%，相差0.53個百分點；中所得家庭則上漲2.65%，顯示這波物價上漲，高所得家庭的CPI漲幅反而較高。

若觀察今年前九月平均，高所得家庭CPI年增2.15%，同樣高於中所得家庭的1.86%及低所得家庭的1.65%，高、低所得家庭相差0.5個百分點。

主計總處指出，高所得家庭9月物價漲幅高於其他所得層級，主要是漲幅較大的交通及通訊、教養娛樂等支出，在高所得家庭的消費結構中占比較高所致。

根據主計總處統計，9月交通及通訊類價格年增4.07%，教養娛樂類上漲3.15%。高所得家庭在這兩類的消費權重分別為16.78%及18.63%，均高於低所得家庭的10.75%及7.24%，因此受到相關價格上漲的影響較大。

低所得家庭則在食物及居住方面的支出占比相對較高。統計顯示，低所得家庭食物類、居住類消費權重分別達29.72%及30.05%，合計近六成；高所得家庭則分別為21.67%及20.01%，合計約四成二。

通膨 CPI 家庭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

記憶體漲價推升電腦設備價格 連十漲、創44年最大增幅

台股逼近5萬點、平均月薪4.9萬！「指數比薪水高」掀熱議 網抓出盲點

綜所稅申報 三個小確幸

美股財報季開鑼 喜中帶憂

相關新聞

量子國家隊升級國際隊 專家看好台廠技術再領先50年

美國總統川普日前喊出「量子國家戰略」，今年國科會提出「量子國家隊」進一步轉型為「量子國際隊」，顯然已嗅到美國量子國家戰略商機，希望利用台灣半導體製程、人工智慧（AI）高速運算、先進封裝的能力，加入美、日、歐量子供應鏈。正因新供應鏈正在成形中，金融業也看好台灣將受惠，認為在投資布局上是對高科技類股新的投資機會。

碳交易試行 將雙軌並進

環境部長彭啓明9月宣布碳費與總量管制碳交易（ETS）制度未來將「雙軌並行」，碳費如何與ETS對照或銜接，兩者可能產生互動或影響，將繼續成為碳費費率審議委員的討論重點，環境部也準備好向委員說明ETS初步試行規畫。

AI大爆發 今年外銷估逾9,000億美元 台灣拚躋身第五大出口國

全球AI大爆發，帶動台灣出口跟著爆發性成長。財政部預估今年出口有望衝破9,000億美元大關，以此推估，台灣在全球的出口排名將更上一層樓，從去年全球排名第12大出口國大躍進，將力拚成為全球第五大出口國。

改善K型經濟 國發會：兩戰略、三賽道

為解決AI產業成長快速，造成國內K型經濟困境，國發會副主委高仙桂表示，AI紅利要快速擴散至其他產業，政府策略是要努力讓AI進入到百工百業，傳產和服務業要找到新的賽道，並發展護國神山群。

美337調查 台廠：目前無影響

美國國際貿易委員會（USITC）近日公告啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查，鴻海、廣達昨（11）日聲明強調，將依法定程序積極應對，維護公司權益，相關產品與營運均未受影響。

永續倡議行動 玉山：讓ESG成台灣競爭力

玉山金控舉辦「二○二六玉山ＥＳＧ永續倡議行動」，倡議行動已邁入第六屆，這次以「加速雙軸轉型 邁向共融未來」為主題，玉山金控暨銀行董事長黃男州表示，玉山將持續透過金融力量，履行永續金融先行者的責任，結合跨界資源，協助倡議夥伴永續轉型，攜手邁向國際舞台，讓ＥＳＧ成為台灣產業競爭力的重要語言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。