高所得家庭通膨壓力大 9月 CPI 年漲2.97%

主計總處公布9月消費者物價指數（CPI）年增2.73%，但不同所得家庭面臨的物價漲幅有所差異。其中，高所得家庭9月CPI年增2.97%，高於低所得家庭的2.44%，相差0.53個百分點；中所得家庭則上漲2.65%，顯示這波物價上漲，高所得家庭的CPI漲幅反而較高。

若觀察今年前九月平均，高所得家庭CPI年增2.15%，同樣高於中所得家庭的1.86%及低所得家庭的1.65%，高、低所得家庭相差0.5個百分點。

主計總處指出，高所得家庭9月物價漲幅高於其他所得層級，主要是漲幅較大的交通及通訊、教養娛樂等支出，在高所得家庭的消費結構中占比較高所致。

根據主計總處統計，9月交通及通訊類價格年增4.07%，教養娛樂類上漲3.15%。高所得家庭在這兩類的消費權重分別為16.78%及18.63%，均高於低所得家庭的10.75%及7.24%，因此受到相關價格上漲的影響較大。

低所得家庭則在食物及居住方面的支出占比相對較高。統計顯示，低所得家庭食物類、居住類消費權重分別達29.72%及30.05%，合計近六成；高所得家庭則分別為21.67%及20.01%，合計約四成二。