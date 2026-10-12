數發部攜手衛福部推數位核銷 明年服務831家社福團體

數位發展部攜手衛生福利部推動「數位核銷服務網」，將AI導入社福補助核銷流程，透過辨識發票、收據影像，自動擷取單據資訊並帶入填報欄位，減少人工登打及補件往返時間。數發部表示，服務預計2027年涵蓋約831家社福團體、1,330件補助核銷案件，涉及經費約15億元；其中，較大型補助案件的行政整理時間，可望從原本約10天縮短至1天以內。

數發部12日舉辦數位核銷宣導記者會，數發部長林宜敬表示，政府推動數位轉型，不只是將紙本流程搬到線上，更重要的是從實際需求出發，重新檢視並改善行政效率。此次以社福補助核銷為起點，運用數位工具處理繁瑣文書作業，讓數位建設回應第一線需求，並建立未來跨機關應用的服務模式。

衛福部社會及家庭署主任秘書陳淑美表示，社福團體長期投入第一線照顧與支持服務，仍須處理補助申請、經費核銷等行政工作。透過數位核銷服務網簡化流程，可望減少重複登打資料及補件往返所需時間，讓社福夥伴將更多人力投入服務工作。

數發部指出，這項服務由數位產業署與衛福部社會及家庭署共同推動，使用者上傳發票或收據影像後，系統即可運用AI辨識單據資訊、自動帶入欄位，降低人工逐筆登打的時間與錯誤率；另提供資料檢核、線上彙整及案件進度查詢功能，讓社福團體掌握核銷進度，也提升政府機關審核效率。

除持續優化服務外，數發部也將相關成果以開源方式公開於數位產業署GitHub平台，供資訊服務業者及其他政府機關採用、調整與延伸，降低重複開發成本。未來將依使用者回饋持續改善系統，並逐步拓展至其他補助及核銷應用場景，擴大數位公共服務效益。