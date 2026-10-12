快訊

遭驅逐34年重返天安門！紐時記者：北京疑神疑鬼 連一支紅筆都不放過

等不到王惠美 魏平政競總主委拍板：鄭麗文主帥親征

黃國昌岳父被控強占國有地…教育部討欠租300萬吞敗 關鍵理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

數發部攜手衛福部推數位核銷 明年服務831家社福團體

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部攜手衛生福利部推動「數位核銷服務網」，將AI導入社福補助核銷流程，透過辨識發票、收據影像，自動擷取單據資訊並帶入填報欄位，減少人工登打及補件往返時間。數發部表示，服務預計2027年涵蓋約831家社福團體、1,330件補助核銷案件，涉及經費約15億元；其中，較大型補助案件的行政整理時間，可望從原本約10天縮短至1天以內。

數發部12日舉辦數位核銷宣導記者會，數發部長林宜敬表示，政府推動數位轉型，不只是將紙本流程搬到線上，更重要的是從實際需求出發，重新檢視並改善行政效率。此次以社福補助核銷為起點，運用數位工具處理繁瑣文書作業，讓數位建設回應第一線需求，並建立未來跨機關應用的服務模式。

衛福部社會及家庭署主任秘書陳淑美表示，社福團體長期投入第一線照顧與支持服務，仍須處理補助申請、經費核銷等行政工作。透過數位核銷服務網簡化流程，可望減少重複登打資料及補件往返所需時間，讓社福夥伴將更多人力投入服務工作。

數發部指出，這項服務由數位產業署與衛福部社會及家庭署共同推動，使用者上傳發票或收據影像後，系統即可運用AI辨識單據資訊、自動帶入欄位，降低人工逐筆登打的時間與錯誤率；另提供資料檢核、線上彙整及案件進度查詢功能，讓社福團體掌握核銷進度，也提升政府機關審核效率。

除持續優化服務外，數發部也將相關成果以開源方式公開於數位產業署GitHub平台，供資訊服務業者及其他政府機關採用、調整與延伸，降低重複開發成本。未來將依使用者回饋持續改善系統，並逐步拓展至其他補助及核銷應用場景，擴大數位公共服務效益。

數發部 衛福部 數位

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

數發部攜衛福部推數位核銷服務網 縮短社福補助作業時間

星展AI戰略雙軌並進 深化財富管理布局、擴大台港數位服務

星展AI財管服務明年進台灣 執行總裁陳淑珊：保住人力、不是職位

三大加速引擎啟動 星展2030年新興富裕族群加財管挑戰1兆新幣

相關新聞

量子國家隊升級國際隊 專家看好台廠技術再領先50年

美國總統川普日前喊出「量子國家戰略」，今年國科會提出「量子國家隊」進一步轉型為「量子國際隊」，顯然已嗅到美國量子國家戰略商機，希望利用台灣半導體製程、人工智慧（AI）高速運算、先進封裝的能力，加入美、日、歐量子供應鏈。正因新供應鏈正在成形中，金融業也看好台灣將受惠，認為在投資布局上是對高科技類股新的投資機會。

碳交易試行 將雙軌並進

環境部長彭啓明9月宣布碳費與總量管制碳交易（ETS）制度未來將「雙軌並行」，碳費如何與ETS對照或銜接，兩者可能產生互動或影響，將繼續成為碳費費率審議委員的討論重點，環境部也準備好向委員說明ETS初步試行規畫。

AI大爆發 今年外銷估逾9,000億美元 台灣拚躋身第五大出口國

全球AI大爆發，帶動台灣出口跟著爆發性成長。財政部預估今年出口有望衝破9,000億美元大關，以此推估，台灣在全球的出口排名將更上一層樓，從去年全球排名第12大出口國大躍進，將力拚成為全球第五大出口國。

改善K型經濟 國發會：兩戰略、三賽道

為解決AI產業成長快速，造成國內K型經濟困境，國發會副主委高仙桂表示，AI紅利要快速擴散至其他產業，政府策略是要努力讓AI進入到百工百業，傳產和服務業要找到新的賽道，並發展護國神山群。

美337調查 台廠：目前無影響

美國國際貿易委員會（USITC）近日公告啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查，鴻海、廣達昨（11）日聲明強調，將依法定程序積極應對，維護公司權益，相關產品與營運均未受影響。

永續倡議行動 玉山：讓ESG成台灣競爭力

玉山金控舉辦「二○二六玉山ＥＳＧ永續倡議行動」，倡議行動已邁入第六屆，這次以「加速雙軸轉型 邁向共融未來」為主題，玉山金控暨銀行董事長黃男州表示，玉山將持續透過金融力量，履行永續金融先行者的責任，結合跨界資源，協助倡議夥伴永續轉型，攜手邁向國際舞台，讓ＥＳＧ成為台灣產業競爭力的重要語言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。