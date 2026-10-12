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訴求勞退提繳拉高比率 民團13日赴行政院抗議

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

五一行動聯盟12日表示，今年五一遊行前後，朝野多位立委提案修正《勞工退休金條例》，目前總計17個修法提案，其中15案是提高勞退新制雇主提繳率及（或）勞工自提比例，2案是修正新制資遣費。然而，日前各黨團提出的優先法案清單根本沒有《勞工退休金條例》修正案。

五一行動聯盟強調，為了積極推動這項勞工法案修法，13日上午將於行政院及立法院外分別舉行記者會，向行政院及勞動部抗議，要求政府負責任，提出行政院版勞退條例修法版本，不要迴避勞工真正需要的是有尊嚴的老年退休保障，以及強烈要求立法院立刻排案優先審查及進行黨團協商。

五一行動聯盟自2020年起，每年五一勞工遊行的訴求都要求修法提高勞工退休金提繳率，並多次向總統府及相關主管機關陳情，只得到勞動部稱與金管會合作進行ESG加分、鼓勵勞資協商團體協約約定等回應，無視《勞工退休金條例》規範之中，雇主強制提繳率已經21年未曾修法調升。

五一行動聯盟在今年4月及7月兩度拜會立法院各黨團，並出席立法院衛環委員會公聽會，強調既然立法院跨黨派都爭相提案修法，也明確表態應調升雇主強制提繳率，就應該優先排案審查攸關勞工權益的修法。

五一行動聯盟指出，這些修法提案實際上只有完成一讀程序，根據《立法院職權行使法》第13條「屆期不連續」原則，只要立法院一直不排案審查，無法在2028年1月休會前完成三讀，這些相關提案與社會討論都將直接歸零，未來必須重新提案處理。

五一行動聯盟將於13日記者會公布17個提案立委及修法內容，批評聲稱要為勞工爭取權益的立委，根本無心推動修法；並將特別點名正在競選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆（提案將新制雇主提繳提升至9%）和國民黨立委柯志恩（提案新制雇主提繳每3年提高1%至9%為止、勞工自提強制3%）。

勞退 行政院 勞工退休金

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