數發部攜衛福部推數位核銷服務網 縮短社福補助作業時間

數發部攜手衛福部推動數位核銷服務網，透過人工智慧（AI）結合光學字元辨識（OCR）等技術，簡化社福團體單據整理與資料填報。數發部表示，以社福端大型補助案為例，每筆核銷作業時間可從10天縮減為1天，相關成果以開源方式公開，供資服業者及其他政府機關延伸運用。

數發部今天舉行記者會，公布由數發部數位產業署與衛福部社會及家庭署共同推動的數位核銷服務網，將重複性的整理、登打與核對工作，交由數位工具協助完成。

數發部長林宜敬表示，台灣作為數位強國，社福團體每年申請補助、辦理核銷，卻仍需以人工方式黏貼單據，因此政府著手改善流程，希望讓數位建設真正回應第一線需求。

林宜敬強調，台灣軟體業一定要「做product（產品）」，而非「做project（方案）」，產品可以不斷更新、成長；數位核銷服務網只是開始，政府許多補助案都需要核銷，相信這套模組未來可擴大運用。

數發部指出，一年約有4000人次、1300家社福團體需處理約15億元的核銷作業，傳統方式須繳交紙本、發票及收據，再由人工黏貼、整理及逐筆核對，需要投入大量行政時間。為減輕第一線人員的負擔，數發部與衛福部推動核銷數位化，使用者可直接上傳發票或收據影像，由系統運用AI技術辨識單據資訊，並自動帶入欄位，減少人工登打時間及錯誤率。

數發部表示，憑證整理與登打時間預估可減少90%，以社福端大型補助案為例，每筆核銷作業時間可從10天縮減為1天。此外，數位核銷服務網也提供資料檢核、線上彙整及案件進度查詢等功能，讓核銷資料補件及後續追蹤更便利，提升政府機關審核效率。

衛福部社會及家庭署主秘陳淑美說，從需求訪談、流程設計到系統開發，衛福部與數發部已討論約2、3年。業務單位規劃訂定操作指引，並採分階段推行，在公益彩券回饋金補助計畫及社福補助計畫下，先以全國性團體試營運，也與台南、嘉義、雲林等地方政府合作測試，預計明年正式上線，上線後仍採書面與數位雙軌制，目標2028年全面數位化。

數發部表示，此案成果以開源方式公開於數位產業署GitHub平台，資服業者及其他政府機關可採用既有基礎，進一步調整與延伸，降低重複開發成本。數發部與衛福部也將持續依使用者回饋經驗完善數位核銷服務，並逐步拓展至其他補助及核銷應用情境，讓數位核銷的建置成果從單一場域，延伸至更多公共服務。