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肯定台灣橋樑計畫 賴總統：持續結合產官培育研究人才

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統12日出席「台灣橋樑計畫」閉幕式。他表示，該計畫為台灣搭起三座橋，未來政府將持續厚植基礎研究與高等教育，培育人才、提供更好的研究環境，並結合政府、企業、基金會及社會力量，為基礎研究與人才培育，建立更穩定、更長遠的支持。

包括中央研究院長陳建仁、教育部次長朱俊彰、國科會副任委陳炳宇、台灣大學校長陳文章、光寶集團創辦人宋恭源及世界和平基金會主席尤韋．莫拉韋茨等，皆出席活動。

賴總統致詞表示，「台灣橋樑計畫」為台灣搭起了三座橋：

第一座，是「知識之橋」。讓世界頂尖的知識走進台灣，也讓台灣的研究、人才與理想走向世界。面對氣候變遷、人工智慧、疾病威脅與地緣政治變化，沒有任何國家能夠單獨找到所有答案。

台灣在半導體、資通訊、生物科技等領域，擁有深厚基礎，我們已經搭起「知識之橋」，要和世界一起提出問題，共同尋找解方。因此，此項計畫邀請國際諾貝爾獎得主來台，他們也把豐富的專業知識帶進台灣。

第二座，是「世代之橋」。31位曾經改變世界的學者陸續來到台灣校園講課。台下的同學也許就坐著20年後能夠深深影響某個科學領域發展的科學家。台灣已經搭起「世代之橋」，期待有一天，世界因台灣的人才而變得更加美好。

第三座，是「和平之橋」。在這段時間的講座，有得主提到，科學是人類共通的橋梁，也有得主談論科學如何促進和平。當世界的分歧增加，我們更要增加對話；台灣已經搭起「和平之橋」，身在不同領域的我們不妨思考，如何運用自身專業促進世界的和平及繁榮。

賴總統提及，去年11月他提出一個願景，希望在30年內，台灣在物理、化學、醫學三個領域，至少增加三位諾貝爾獎得主，要達到這個目標，政府要讓好奇心有空間，讓研究有時間，讓人才有舞台，讓台灣與世界有連結。

賴總統強調，未來政府會繼續致力培育人才，提供更好的研究環境，也要厚植基礎研究與高等教育，讓研究者能夠挑戰未知、專心做長期而重要的研究，並持續擴大與世界頂尖學研機構的共同研究及人才交流，讓一次相遇發展成長期合作。

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