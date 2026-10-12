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共軍宣布多海域實彈射擊至17日 航港局：商港進出正常

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中國大陸多地海事部門接連發布航行警告，共軍自12日起陸續在渤海、黃海、東海及南海等海域展開實彈射擊、實裝訓練及軍事訓練，相關活動預計持續至17日。交通部航港局表示，經評估，相關射擊區域均未涉及我國搜救責任區，對我國周邊海域船舶尚無影響，目前各商港船舶進出正常。

航港局指出，經查，渤海及黃海不在我國搜救責任區範圍內；東海及南海的射擊位置則位於中國沿岸近海、台灣海峽中線以西，同樣不在我國搜救責任區內，分別距離台灣約159浬及588浬。綜合相關位置與海域情勢評估，目前對台灣周邊海域船舶尚無影響。

航港局表示，為確保船舶航行安全，目前已密切監控台灣周邊海域船舶動態，並將視情況適時提醒船舶注意相關航行警告及避開軍事活動水域，以降低航行風險。

航港局強調，目前各商港運作及船舶進出均正常，後續將持續掌握相關海域動態，適時發布航行安全提醒。

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