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永續倡議行動 玉山：讓ESG成台灣競爭力

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
賴清德總統出席「玉山ＥＳＧ永續倡議行動」，肯定玉山作為推動永續發展的先行者，持續發揮金融影響力，陪伴企業穩健邁向減碳轉型。圖／玉山金控提供
賴清德總統出席「玉山ＥＳＧ永續倡議行動」，肯定玉山作為推動永續發展的先行者，持續發揮金融影響力，陪伴企業穩健邁向減碳轉型。圖／玉山金控提供

玉山金控舉辦「二○二六玉山ＥＳＧ永續倡議行動」，倡議行動已邁入第六屆，這次以「加速雙軸轉型 邁向共融未來」為主題，玉山金控暨銀行董事長黃男州表示，玉山將持續透過金融力量，履行永續金融先行者的責任，結合跨界資源，協助倡議夥伴永續轉型，攜手邁向國際舞台，讓ＥＳＧ成為台灣產業競爭力的重要語言。

這次的倡議行動邀請總統賴清德、環境部長彭啓明、金管會副主委陳彥良、銀行局長童政彰等貴賓與會，並號召近一三○家國內外優質企業，包含醫療院所及資訊科技機構等，以及來自各國的頂尖產學專家學者，分享ＡＩ科技變革、永續金融與企業轉型的前瞻觀點。

賴總統將「希望之光 永續台灣」的祈福卡掛上祈福樹，並於致詞中肯定玉山作為推動永續發展的堅定先行者，持續發揮金融影響力陪伴企業減碳轉型，將台灣轉型經驗推向國際，展現永續承諾與具體成果。彭啓明則於演講時呼籲產業應建立「碳資產管理」新思維，將減碳實力轉為立足國際的核心綠色競爭力。

本次活動也特別邀請麥肯錫全球資深合夥人暨永續發展業務全球共同負責人Sanjay Kalavar擔任Keynote講者，分享ＡＩ時代下全球能源需求趨勢，並探討如何建構兼顧數位競爭力與永續轉型。玉山也從深耕氣候意識、設定減碳目標、打造永續轉型平台，到提供全方位金融與非金融整合方案，攜手企業、政府與學術界，凝聚各界永續量能，穩健邁向淨零未來。

玉山 競爭力 永續

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