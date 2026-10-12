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改善K型經濟 國發會：兩戰略、三賽道

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

為解決AI產業成長快速，造成國內K型經濟困境，國發會副主委高仙桂表示，AI紅利要快速擴散至其他產業，政府策略是要努力讓AI進入到百工百業，傳產和服務業要找到新的賽道，並發展護國神山群。

她表示，AI產業跑得快，政府也要讓其他產業跟上、跑得快，因此政策上有兩大戰略。

第一是不能只有一座護國神山，而是要有「護國神山群」。

第二是AI進入、擴散到百工百業。她並強調，仍需以AI新十大建設，打造主權AI、鞏固半導體技術，由「晶片製造」推進到「AI生態系」。

至於傳產及服務業轉型，高仙桂提及，主要有三個賽道。

首先是我國傳產工具機與精密機械已累積三、四十年的優良技術，要思考如何將傳產導入AI工業，包括材料、設備及關鍵技術等。

第二，非紅供應鏈領域的無人機、航太、無人艇及低軌衛星，是許多傳產製造業可以切入的路徑。

第三，高仙桂表示，台灣的內需服務業，包括金融、觀光、文創及零售業，都能藉由AI來賦能，提升競爭力。

高仙桂表示，支持與壯大中小企業，一直是現階段政府施政重點，行政院已公布將每年提供250億資金協助中小企業轉型，包括數位、淨零、國際通路，其中非常重要的是透過「以大帶小」方式，建立供應鏈與國際通路的鏈結。

高仙桂 國發會 護國神山

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