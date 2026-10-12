改善K型經濟 國發會：兩戰略、三賽道

過去談到AI概念股，投資人多半先想到大型半導體及伺服器公司；如今隨著AI走進企業、工廠、汽車與各種智慧裝置，市場觀察到受惠範圍正逐步擴大，越來越多轉機股與中小型股可能因此受惠。但機會的另一面，也是投資人的痛點：AI技術門檻愈墊愈高、類股輪動速度加快，中小型股的公開資訊又相對不透明，一般投資人要獨自判斷「誰是真受惠、誰只是搭題材」並不容易，這正是為什麼專業經理人與研究團隊的角色，在這波趨勢中變得格外重要。 從推論到代理人 AI技術三級跳 AI技術最初以生成內容為主，接著進入能夠分析與回答問題的「推論」階段，如今則進一步發展成可以替使用者執行任務的「AI代理人」。另一方面，「數位孿生」也開始受到重視，企業可先在虛擬環境中模擬工廠、生產線或產品運作，再進行實際建置，藉此縮短開發時間、降低成本並提升效率。 這些應用背後，都需要更龐大的運算能力與硬體支援，也讓AI商機從少數大型公司，逐漸向整條供應鏈擴散。 四大巨頭資本支出狂飆 算力軍備競賽白熱化 根據Bloomberg統計，Microsoft、Google、Amazon及Meta等雲端服務供應商的資本支出，2021年至2024年年複合成

2026-10-12 00:00