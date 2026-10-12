AI大爆發 今年外銷估逾9,000億美元 台灣拚躋身第五大出口國

全球AI大爆發，帶動台灣出口跟著爆發性成長。財政部預估今年出口有望衝破9,000億美元大關，以此推估，台灣在全球的出口排名將更上一層樓，從去年全球排名第12大出口國大躍進，將力拚成為全球第五大出口國。

據財政部統計，2025年全球第一大出口國為中國大陸，出口3兆7,718億美元，占全球出口比重達14.4%；第二大為美國2兆1,852億美元，占比8.3%；第三大為德國1兆7,642億美元，占6.7%；第四大為荷蘭，出口9,892億美元，占比3.8%。

另外，香港排名第五，日本排名第六，南韓位居第八，台灣排名第12，新加坡為第14名。今年台灣、南韓大啖AI商機，出口都呈現爆發性成長，預料全球出口排名將大洗牌，台灣力拚躋身第五大出口國。

國發會副主委高仙桂日前表示，台灣現在的國際經濟地位前所未見，「靠的是民間企業勇於破局」。主計總處預估今年經濟成長率11.05%，估今年出口達9,036億美元，規模再上一層樓，今年有望從世界第12大出口國，再晉升為全球第五大出口國。

她並說，在人均國內生產毛額（GDP）方面，2025年台灣已超越日本與南韓，2026年有望突破4.5萬美元，「完勝」日、韓。此外，台灣股市已逼近5萬點，成為全球第四大股市。

她分析，台灣經濟地位被重新定位，主要有兩大原因，第一，台灣在AI算力與基礎建設五層蛋糕中，在晶片與基礎設施上占有絕對優勢，不同於過去的PC與iPhone時代，現在台灣廠商擁有一些定價權，及合作技術夥伴的定位權；第二，在非紅供應鏈中，台灣擁有最優秀的製造技術，且在全球布局，成為民主國家信任夥伴，掌握非紅商機。

不過她提及，「AI是雙面刃」，AI紅利讓台灣生產力大躍升，另一方面導致經濟結構性不均，包括傳產與ICT產業均衡、企業規模衡平、薪資水準差距，及人才磁吸效應，構成各界關切K型經濟問題，會成為我國挑戰。