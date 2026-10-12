碳交易試行 將雙軌並進

環境部長彭啓明9月宣布碳費與總量管制碳交易（ETS）制度未來將「雙軌並行」，碳費如何與ETS對照或銜接，兩者可能產生互動或影響，將繼續成為碳費費率審議委員的討論重點，環境部也準備好向委員說明ETS初步試行規畫。

環境部日前拍板未來的「碳費與ETS雙軌制」，氣候署官員表示，前次碳費審議會中就有委員提出相關問題，年初時尚未有雛型，但目前已規劃ETS試行計畫，在11月首場審議會中，將一併向委員報告。

氣候署官員解釋，試行計畫會分為兩階段進行，第一階段不涉及金流，參與試行業者會利用環境部分配的排放額度在ETS試行拍賣平台模擬交易，希望企業可利用每月拍賣來管理排放量。

氣候署同步啟動相關法規調整，例如碳費收費管理辦法、總量管制交易相關管理辦法等，讓制度可順利並行，企業不會同筆碳被收兩次錢，待法規調整完備後，第二階段試行計畫就有機會「真槍實彈」上陣。

官員指出，未來制度設計關鍵不只在於是否從碳費走向ETS，更包括價格、配額分配及收入運用等制度細節，也因為國際間逐漸出現混合設計，例如碳稅搭配價格穩定機制，或ETS設定價格上下限，以兼顧價格穩定與減量確定性，後續需要持續蒐集意見、凝聚共識。