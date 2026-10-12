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美337調查 台廠：目前無影響

經濟日報／ 記者吳凱中江睿智／台北報導

美國國際貿易委員會（USITC）近日公告啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查，鴻海（2317）、廣達（2382）昨（11）日聲明強調，將依法定程序積極應對，維護公司權益，相關產品與營運均未受影響。

經濟部昨日表示，337調查審理時程通常在12至16個月內完成，政府將持續關注後續發展，並與業者保持聯繫，必要時提供適切協助。

此案始於美國電源技術業者維克爾（Vicor Corporation）於9月9日向USITC提出申訴，主張相關企業輸入美國及在美銷售的垂直供電系統、零組件及搭載該技術的運算設備，涉嫌侵害其專利權，包括鴻海、台達電（2308）、廣達等台廠被列為調查方。

鴻海指出，此案目前尚處立案初期，USITC僅決定啟動調查，尚未就維克爾所提侵權主張作出實質認定。鴻海表示，公司尊重智慧財產權，已組成專業團隊釐清相關專利及產品範圍，並將依法定程序積極應對，維護公司及股東權益。

鴻海初步評估，此次調查目前未對公司及相關企業生產營運、產品出貨及客戶合作造成重大影響。後續結果仍存不確定性，公司將密切關注調查進展及其可能影響，並依相關法令辦理資訊揭露。

廣達指出，公司高度重視智慧財產權。針對此次專利爭議調查涉及之零組件，將要求相關供應商妥適處理並積極因應，以維護公司權益；因案件已進入調查程序，不便進一步評論，相關產品與營運均未受影響。

台達電強調，公司向來重視智慧財產權及各地法律，關於USITC就特定專利爭議展開調查，將依相關程序積極因應維護公司權益。由於案件已進入法律程序，目前不便進一步評論。相關產品目前未受影響。

廣達 鴻海

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