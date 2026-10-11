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台灣K型經濟如何解？國發會：AI紅利加速擴散到傳產及服務業
為解決AI產業成長快速，造成國內K型經濟困境，國發會副主委高仙桂日前在一場論壇表示，AI紅利要快速擴散至其他產業，政府策略是要努力讓AI進入到百工百業，傳產和服務業要找到新的賽道，並發展護國神山群。
她表示，AI產業跑得快，政府也要讓其他產業跟上、跑得快，因此政策上有兩大戰略。第一是不能只有一個護國神山，而是要有「護國神山群」；第二是AI進入、擴散到百工百業。她並強調，仍需以AI新十大建設，打造主權AI、鞏固半導體技術，由「晶片製造」推進到「AI生態系」。
至於傳產及服務業轉型，她提及，主要有三個賽道。首先是我國傳產工具機與精密機械已累積三、四十年的優良技術，要思考如何將傳產導入AI工業，包括材料、設備及關鍵技術等。第二，非紅供應鏈領域的無人機、航太、無人艇及低軌衛星，是許多傳產製造業可以切入的路徑。
第三，她表示，台灣的內需服務業，包括金融、觀光、文創及零售業都能藉由AI來賦能，提升競爭力。
高仙桂表示，支持與壯大中小企業，一直是現階段政府施政重點，行政院已公布將每年提供250億資金協助中小企業轉型，包括數位、淨零、國際通路，其中非常重要的是透過「以大帶小」的方式，建立供應鏈與國際通路的鏈結。
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