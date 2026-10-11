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AI大爆發！台灣今年出口將追過日韓、超香港 有望晉升全球第五大出口國

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AI大爆發！台灣今年出口將追過日韓、超香港 有望晉升全球第五大出口國

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
財政部估計2026年全年出口有望衝破9,000億美元大關。圖為高雄港貨櫃。聯合報系資料照
財政部估計2026年全年出口有望衝破9,000億美元大關。圖為高雄港貨櫃。聯合報系資料照

全球AI大爆發，推升AI應用快速擴展，台灣出口跟著大爆發成長。財政部估計2026年全年出口有望衝破9,000億美元大關。若依主計總處8月預測2026年出口值達9,036億美元，我國將從去年全球前12大出口國更上一層樓，超越南韓、日本、及香港，成為全球第五大出口國。

財政部統計，2025年全球第一大出口為中國大陸，出口37718億美元，占全球出口比重達14.4%；第二大為美國21852億美元，占比8.3%；第三大為德國17642億美元，占比6.7%；第四大為荷蘭，占比3.8%。台灣去年出口6400億美元，占比2.4%，已前進到全球第12大，我2026年有望再晉級，擠進前五大。

國發會副主委高仙桂日前在台灣產業創生平台主辦的「2026年台灣企業升級轉型論壇」指出，台灣現在國際經濟地位前所未見，「靠的是民間企業勇於破局」。主計總處預估今年經濟成長率11.05%，央行9月17日理事會報告估計可達11.48％；其次，主計總處預估今年出口達9,000億美元，從去年的6,400億美元再上一層樓，今年可能從世界第12出口國，晉升為全球第五大出口國。

她並說，在人均GDP方面，2025年台灣已經超越日本與韓國，2026年有望突破4.5萬美元，「完勝」日、韓。此外，台灣股市已經逼近5萬點，成為全球第四大股市。

她分析，台灣經濟地位被重新定價，主要有兩大原因，第一，台灣在AI算力與基礎建設為五層蛋糕中，在晶片與基礎設施上占有絕對優勢，不同於過去的PC與iPhone時代，現在台灣廠商擁有一些定價權，以及合作技術夥伴的定位權。第二，在非紅供應鏈中，台灣擁有最優秀的製造技術，且在全球佈局，成為民主國家信任夥伴，因而掌握非紅商機。

不過她提及，「AI是雙面刃」，AI紅利讓台灣生產力大躍升，另一方面導致經濟結構性不均，包括傳產與ICT產業均衡、企業規模衡平、薪資水準差距，以及人才磁吸效應，構成各界關切K型經濟問題，會成為我國挑戰。

根據財政部統計，2025年全球出口總值26.3兆美元，較2024年增加7.2%，以中國大陸出口占比14.4%居首，其次依序為美國占8.3%、德國6.7%、荷蘭3.8%；香港出口7536億美元、占2.9 %，排名第5；日本出口7383億美元、占2.8%，排名第6；南韓7,093億美元、占2.7%，排名第8；我國6,400億美元、占2.4%，排名第12名，較2024年前進4名，創下1994年以來最佳紀錄；新加坡2.2%，排名14 名。

財政部 出口值 主計總處

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