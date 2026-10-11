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美國啟動337調查鴻海、台達、廣達等台廠入列 經濟部說話了
美國國際貿易委員會啟動關稅法337條款調查，包括台灣科技廠鴻海、台達電、廣達都被列入。經濟部11日表示，337調查審理時程通常在12至16個月內完成，政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助。
經濟部表示，該案屬於企業間專利權爭議及美國337條款相關程序，現階段仍在審理中，政府尊重相關程序。若原告勝訴，美國國際貿易委員會（USITC）可發布命令，限制相關產品進入美國市場或繼續銷售。
經濟部說明，該案係美國國際貿易委員會（USITC）於10月9日公布，對特定垂直供電系統及相關運算設備啟動337條款調查，涉及人工智慧（AI）伺服器供電技術。台廠鴻海、台達電、廣達，以及大陸立訊精密、工業富聯等20家企業及相關法人遭列為調查對象。
經濟部表示，美國電源技術業者維克爾（Vicor Corporation）於9月9日向USITC提出申訴，主張相關企業輸入美國及在美銷售的垂直供電系統、零組件及搭載該技術的運算設備，涉嫌侵害其專利權，依據美國《1930年關稅法》第337條規定，要求USITC發布有限排除令及停止侵權命令。
經濟部表示，337調查審理時程通常在12至16個月內完成，且USITC具備簽發「有限排除令」與「禁止令」的行政權力，若原告勝訴，USITC可發布命令，限制相關產品進入美國市場或繼續銷售。
經濟部表示，本案屬於企業間專利權爭議及美國337條款相關程序，現階段仍在審理中，政府尊重相關程序。政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助。
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