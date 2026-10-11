美對台廠發起337調查 經濟部：必要時提供協助

美國國際貿易委員會（USITC）啟動關稅法337條款調查，涉及立訊精密、鴻海、台達電、廣達等台廠，經濟部貿易署今天表示，本案屬於企業間專利權爭議及美國337條款相關程序，現階段仍在審理中，政府尊重相關程序。政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助。

貿易署指出，美國國際貿易委員會於9日公布，對特定垂直供電系統及相關運算設備啟動337條款調查，涉及人工智慧（AI）伺服器供電技術。台廠鴻海、台達電、廣達，以及大陸立訊精密、工業富聯等20家企業及相關法人遭列為調查對象。

鴻海對此回應，經初步評估，「本次調查目前未對本公司及相關企業之生產營運、產品出貨及客戶合作造成重大影響」。本公司營運維持正常，並將持續與客戶及供應鏈合作夥伴保持溝通。此外，本案後續結果仍存在不確定性，鴻海將密切關注調查進展及其可能影響，並依相關法令辦理資訊揭露。

貿易署說，美國電源技術業者維克爾（Vicor Corporation）9月9日向USITC提出申訴，主張相關企業輸入美國及在美銷售的垂直供電系統、零組件及搭載該技術的運算設備，涉嫌侵害其專利權，依據美國「1930年關稅法」第337條規定，要求USITC發布有限排除令及停止侵權命令。經查337調查審理時程通常在12至16個月內完成，且USITC具備簽發「有限排除令」與「禁止令」的行政權力，若原告勝訴，USITC可發布命令，限制相關產品進入美國市場或繼續銷售。