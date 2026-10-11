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美啟動337調查台廠列名 美方強調尚未做出決定

中央社／ 華盛頓10日專電

美國國際貿易委員會投票決定，就特定垂直電力傳輸系統、零組件及配置系統的運算設備等，啟動關稅法337條款調查，名單包括台灣、德國、中國及美國等20家業者。委員會強調，尚未對案件做任何決定。

經濟部貿易署表示，這屬於企業間專利權爭議及美國337條款相關程序，337調查審理時程通常在12至16個月內完成，將持續關注後續發展，必要時提供台灣相關業者適切協助。

美國國際貿易委員會（USITC）9日新聞稿指出，委員會已投票決定對特定垂直電力傳輸系統（verticalpower delivery systems）、零組件及包含相同系統的運算設備展開調查。

包括台灣、德國、中國、加拿大與美國的20家業者被列入，台灣科技廠台達電、廣達、鴻海，在台灣與美國相關企業被列名。

這項申訴案由位於麻薩諸塞州安多弗（Andover）的維克特公司（Vicor Corporation）9月9日提出，並在隔日補充文件。申訴稱這些進口至美國及在美銷售的垂直電力傳輸系統、其零組件與包含相同系統的運算設備，違反1930年的關稅法337條款，侵犯公司專利權，要求委員會頒布有限排除令、停止暨禁止令。

新聞稿指出，國際貿易委員會尚未對案件做任何決定。委員會首席行政法官將派案給另一名行政法官，排期舉行聽證會，行政法官將就是否違反337條款做初步裁定，再由委員會進行審查。

委員會將在可行時間內盡速對調查作出最後決定，並在啟動調查後45天內，設定完成調查的目標日期。委員會若就337條款發布救濟令，發布後即時生效，發布60天後就是最終決定，除非貿易代表（USTR）在60天內因政策因素否決這項命令。

1930年關稅法中的337條款規定，業者在美銷售關鍵重要產品採取不公平競爭手段，侵犯已登記的專利、商標及著作權等屬非法行為，國際貿易委員會將根據申訴進行調查。

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