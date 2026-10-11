學者專家解析台中慶典經濟效益：帶動庶民消費 創造財政循環綜效

從消費人潮到地方財源，台中購物節展現大型活動帶動商業發展的潛力，而如何將短期消費轉化為長期經濟效益，成為地方治理的重要課題。學者專家分析認為，台中慶典經濟效益，確實已成功帶動庶民消費，進一步創造財政循環綜效。

逢甲大學財稅學系教授陳盛通指出，地方政府不能只是依賴中央補助，更應主動創造經濟動能，透過大型活動帶動民間消費、活絡地方商業，進一步厚植財政基礎。

他認為，台中購物節的意義不僅在於消費金額成長，更在於能否讓外地消費進入在地商圈，形成店家營收增加、所得再投入消費的循環，並將經濟發展成果回饋市民。

台中市政府近年整合媽祖國際觀光文化節、台中爵士音樂節、台中國際花毯節及台中購物節等大型活動，推動以文化觀光帶動消費的慶典經濟。

其中，台中購物節歷年消費登錄的金額持續攀升，從2019年首屆的25億元，增加至2020年的90億元，2021年達291億元，2024年第六屆為353億元，2025年第七屆再升至374億元，七年間成長近15倍。

從公共經濟學的角度觀察，政府舉辦活動的效益，不應只看投入多少預算，更要看能否帶動民間資金投入及擴大經濟活動。陳盛通分析，台中購物節透過行銷與消費誘因，試圖以相對有限的公共支出，帶動更大規模的市場交易，呈現地方政府運用政策工具活絡商業活動的作法。

地方政府負有建設、教育文化及社會福利等多項責任，財源除地方稅課外，也仰賴中央統籌分配稅款。原文指出，台中市2026年度獲配中央普通統籌分配稅款約452.44億元，在六都中排名第四。

陳盛通認為，地方政府若能夠持續提升經濟活動與商業交易規模，便有機會強化地方經濟基礎，並為公共建設及社會福利爭取更多的發展空間。對地方政府而言，如何將觀光、文化與消費活動結合，讓經濟成長與財政能力相互支撐，是地方治理值得持續探索的方向。

不過，消費登錄金額增加，並不完全等同於新增消費。部分交易可能原本就會發生，只是因活動誘因而延後消費或集中開立發票；房地產及大型耐久財等高額交易，也可能影響整體統計結果。因此，若要精確衡量購物節的經濟效益，仍須進一步釐清新增消費規模、政府投入成本及實際帶動的商業營收。

根據原文引述的逢甲大學大數據中心研究，台中購物節吸引外縣市及境外旅客到訪，消費足跡延伸至台中29個行政區的生活圈、特色商圈及傳統市場。這也讓慶典經濟的觀察焦點，從整體消費數字，進一步延伸至地方商業的實際變化。

對街邊店家、傳統市場攤商及中小型零售業者而言，外地消費若能帶來新增客源，不僅可以增加營收，也有機會帶動進貨、就業及後續消費，形成所得增加、再次消費與店家獲利的連鎖效果。

陳盛通指出，慶典經濟若能讓消費足跡深入基層商家，並將經濟活動帶來的成果轉化為地方財政與公共服務的支撐，就不只是短期促銷，而可能成為推動城市發展的政策工具。

台中購物節歷年消費登錄金額的成長，展現大型活動吸引消費的市場潛力，但活動能否成為永續的地方經濟發展模式，仍有賴更完整的效益追蹤。除了消費登錄金額，也應觀察新增消費、店家營收、外地客消費占比，以及活動結束後消費動能是否延續。

陳盛通認為，慶典經濟的長期價值，在於能否兼顧經濟活絡、公共資源運用及市民福祉。當地方商業持續發展，且相關效益能透過適當的財政規劃，投入托育、長照、教育設施及其他公共服務，才有機會形成經濟發展與市民生活相互支撐的良性循環。

根據台中購物節的經驗顯示，大型活動可以成為地方政府帶動消費的政策工具，但消費規模成長只是起點。如何讓商機留在地方、讓基層店家實際受益，並以可檢驗的數據確認公共支出的效益，才是慶典經濟能否長期發揮作用的關鍵。

去年台中購物節每家微型店家可帶動約10萬元消費登錄。圖為旱溪夜市人潮眾多的空拍圖。中市經發局／提供

不論商店大小，連市場攤販都能參與的活動，帶出台中的活力。中市經發局／提供

掃一掃，便能參加台中購物節，讓活動變得簡單易參與。中市經發局／提供