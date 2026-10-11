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經部推「國際展會觀光消費卡」 祭2千元儲值金帶動在台消費

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部國際貿易署公告表示，為進一步擴大國際會展帶來的經濟效益，經濟部推出「國際展會觀光消費卡」補助，鼓勵來台參與國際展覽及會議的國外商務人士，在會展行程之外走入商圈、餐廳及觀光景點，延長停留並增加在台消費，讓會展活動帶動餐飲、零售及觀光等相關產業。

國際貿易署說明，凡符合國際展覽或國際會議資格的活動，經主辦單位提出申請並獲核定後，參與活動的國外商務人士即可依規定參加「國際展會觀光消費卡」抽獎，中獎者每人可獲1張儲值金新台幣2,000元的「國際展會觀光消費卡」，並可於全台合作店家使用，讓國際商務人士在會展行程之外，有更多機會體驗臺灣多元的消費與觀光服務。

國際貿易署提醒，這次「國際展會觀光消費卡」適用於2026年11月9日至12月31日期間舉辦的國際展覽及國際會議。其中，11月9日至11月30日舉辦之活動，主辦單位須於10月19日前提出申請；12月1日至12月31日舉辦之活動，則須於11月3日前提出申請。相關申請資格、辦理方式及補助詳情，請至「國際展會觀光消費卡」申請專頁查詢。

國際貿易署指出，為協助活動主辦單位瞭解申請及執行方式，國際貿易署將於10月12日在台北國際會議中心舉辦說明會，介紹申請資格、補助流程、消費卡使用方式及合作商家等相關資訊，並提供宣傳素材，協助主辦單位向來臺之國外商務人士推廣，歡迎有意申請的活動主辦單位報名參加說明會。

國際貿易署強調，國際會展不僅是企業洽商與交流的重要平台，也能串連周邊商圈、餐飲、零售、交通及觀光等服務，讓國際商務人流從展場延伸到城市與商圈，擴大會展對在地經濟的帶動效益。

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