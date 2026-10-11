台達電、廣達、鴻海遭美企控侵權 專家揭3大觀察重點

台灣AI伺服器供應鏈再傳專利訴訟風波！美國電源技術廠Vicor針對垂直供電系統提出專利侵權指控，美國國際貿易委員會（USITC）已於10月9日啟動337調查，案號為337-TA-1526，涉及全球20家企業及關係公司，其中包括台達電（2308）、廣達（2382）、鴻海（2317）等台灣科技大廠。對此，投資達人葉育碩在臉書發文，表示消息短期可能對相關個股形成壓力，但調查啟動不代表侵權成立，投資人不必過度恐慌，後續仍須觀察專利攻防及產品出貨是否受到影響。

葉育碩指出，Vicor此次主張相關企業的垂直供電系統侵犯其美國專利US 10,903,734，並要求美方發布排除令及禁止令。遭列入調查名單的台灣業者涵蓋電源供應、伺服器代工及整機製造領域，包括台達電、廣達旗下雲達科技，以及鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）、鴻佰科技（Ingrasys）等關係企業。此外，德國英飛凌、美國芯源系統（MPS）、加拿大Celestica、Flex及中國立訊精密等業者也名列其中，顯示此次調查範圍涉及整體AI伺服器供應鏈。

針對事件可能帶來的衝擊，葉育碩提出三大觀察重點。首先，目前僅是USITC正式立案調查，並不代表相關企業已被認定侵權，更不等於產品立即遭到禁止進口。後續仍須經過答辯、證據調查、聽證及裁決等程序，最終結果存在不確定性。其次，Vicor過去也曾針對電源轉換模組及運算系統提出337調查，包括2023年的337-TA-1370及2026年的337-TA-1484，因此此次爭議並非完全沒有前例。

第三項觀察重點則是調查結果是否進一步影響出貨。葉育碩表示，337調查最值得關注的風險，在於美方若最終認定違反相關規定，可能發布有限排除令，限制涉案產品進口美國，對AI伺服器供應鏈將形成潛在挑戰。不過，企業仍可能透過法律抗辯、專利迴避設計、授權或和解等方式因應，因此現階段就認定台達電、廣達及鴻海未來出貨一定受到重大衝擊，仍言之過早。

葉育碩進一步分析，由於AI伺服器是目前市場熱門投資題材，供應鏈出現負面消息，短線可能引發資金撤出及股價波動，但中長期仍須回歸企業訂單、營收、獲利表現，以及專利訴訟的實際進展。他也提醒，接下來應留意台達電、廣達與鴻海是否針對案件提出進一步說明，釐清可能受到影響的產品範圍及營運風險。

貼文曝光後引發投資人熱議，不少網友擔心相關個股在下個交易日承受賣壓，紛紛留言「最近鬼故事有夠多」、「這幾天鬼故事特別多」、「禮拜一是要跌兩千嗎」，也有持股者無奈表示「為什麼我都有持股」。不過，另一派網友則認為，短線利空反而可能提供進場機會，直呼「太好了有機會上車」、「跌下鴻海繼續買」、「真好，沒有鬼故事都沒有回檔補貨的機會」，也有人認為，美國AI業者同樣高度仰賴台灣伺服器供應鏈，未來可能透過授權或和解解決爭議。