GDP贏南韓、薪水卻輸一大截！吳大任：台灣經濟榮景不是政府的功勞

總統賴清德在國慶演說中提到今年經濟成長率突破11％，人均GDP（國內生產毛額）可達4萬5332美元，台股指數4萬9千點，市值躋身全球第四大，暢談經濟榮景。中央大學教授吳大任指出，出口成長全賴人工智慧（AI）產業鏈，「不是我們特別做了什麼事，而是企業的努力」；雖然台灣GDP贏韓國，但政府沒講的是，台灣員工的經常性薪資平均不到5萬元，然而韓國已達9萬元。

吳大任指出，台灣出口持續創新高，2024年以前，1個月出口突破400億美元就是很不錯的成績，但今年9月的出口規模已接近900億美元，成長幅度非常大，但這並不是政府特別做了什麼事，而是台灣在晶片生產製造上維持一定的競爭力，這是台積電過去一直在累積的實力，才能做到全球無人能取代，「這是企業的努力，政府有做什麼事嗎？有的話也是有限」。

吳大任認為，全球AI發展對於硬體的需求，高度依賴台灣，所以台灣相關產業非常強大，「這是企業他們自己努力奮鬥的結果」，趕上AI基礎建設熱潮，才帶動台灣經濟成長，政府對此成長的貢獻，相當有限，主要還是企業自己非常爭氣。

不過，半導體相關就業人數才30多萬，就算把整體電子科技業就業人口都計入，也才100萬人，占台灣全體就業人數是1200萬人比率不到1成，平均薪資雖然上升，但領不到平均薪資的勞工超過70％，產業發展嚴重K型化，政府卻無法有效解決傳統產業發展不理想的問題，即使政府利用超徵的稅收，把AI紅利分享出來，包括普發現金、提高老農津貼、軍公教加薪等，但更應該協助傳統產業未來有更好的發展。

吳大任指出，在1200萬名受雇員工中，有700萬人從事服務業，約占6成，以服務業中的旅遊為例，去年來台觀光人次800萬人，但同樣有地緣政治風險、甚至不時有飛彈來襲的韓國，觀光人次接近2000萬人，台灣的觀光資源不輸韓國，「但台灣的觀光為什麼會做到這樣？」政府應該誠實面對台灣的問題到底出在哪，以及未來如何改善。