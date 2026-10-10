國內油價連4凍！俄羅斯柴油部分解禁 分析師：有助緩解全球柴油短缺

中油10日宣布，下周國內油價繼續凍漲，中油吸收幅度較本周擴大。自下周一（12日）凌晨零時起至10月18日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

中東局勢持續動盪，美國墨西哥灣區原油生產設施因颶風逼近擴大停產，國際油價上漲。

中油說明國內油價凍漲代價，包括政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，以及中油的維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，10月12日至10月18日各再加碼吸收6.9元及8.7元，合計汽、柴油各共吸收10.6元及10.8元。

中油統計美伊戰爭2月28日開打後至10月11日，執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約267.9億元。

跟汽油比較起來，中油對柴油吸收的價差更大，國際柴油價格高漲迫使川普不得不鬆綁對俄羅斯的經濟制裁，讓俄羅斯向全球市場輸出30萬公噸的柴油以抑制柴油飆漲的壓力。

中經院第三所高級分析師鄭睿合指出，俄羅斯原本就是原油大國，具有一定的產能及輸出能力，雖然是有爭議的經濟體，但不影響其生產柴油的能力，只要俄羅斯可對全球輸出，就能緩解全球因荷莫茲海峽衝突而導致的柴油價格飆漲問題，「若俄羅斯能順利輸出柴油，對全球柴油短缺及價格抑制，會有點幫助」，基於全球能源安全，他認為某種程度是可以放寬管制的。

鄭睿合表示，柴油多用於貨車、卡車，很大一部分是商業用途，包括很多農業機器、重型機具都需要柴油做為推力，所以柴油的短缺或漲價，直接影響的是商業運作。