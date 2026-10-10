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中油：12日起汽、柴油價格不調整 累計吸收約267億元

中央社／ 台北10日電
為照顧國內民生與平穩物價，中油今天宣布，自12日凌晨零時起至18日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整；統計自2月28日至10月11日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約新台幣267.9億元。本報資料照片
為照顧國內民生與平穩物價，中油今天宣布，自12日凌晨零時起至18日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整；統計自2月28日至10月11日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約新台幣267.9億元。本報資料照片

為照顧國內民生與平穩物價，中油今天宣布，自12日凌晨零時起至18日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整；統計自2月28日至10月11日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約新台幣267.9億元。

中油表示，10月12日至10月18日各式油品參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

中油說明，中東局勢持續動盪，美國墨西哥灣區原油生產設施因颶風逼近擴大停產，國際油價上漲。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，10月12日至10月18日中油各再加碼吸收6.9元及8.7元，合計汽、柴油各共吸收10.6元及10.8元。

中油 柴油 油價 原油 汽油

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