中油：12日起汽、柴油價格不調整 累計吸收約267億元

台灣進入大缺工時代，缺工更連續三年成為產業界最關切議題，當「人」成為最稀缺的生產要素，企業競爭也將從「誰的店比較大」，逐漸轉向「誰能用更少的人，把生意做得更大」，有業者表示，過去零售業最常談「坪效」，餐飲業最常談「翻桌率」，現在則開始看「人效」。

2026-10-10 01:54