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賴總統樂見美中對話 府方人士：破除疑美論、疑賴論

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台灣以自信、堅定的態度看待美中交流，賴清德總統「樂見」美中透過對話管理競爭，破除川習會後流傳的「疑美論」、「疑賴論」。路透
台灣以自信、堅定的態度看待美中交流，賴清德總統「樂見」美中透過對話管理競爭，破除川習會後流傳的「疑美論」、「疑賴論」。路透

針對賴清德總統國慶演說內容，府方人士10日針對媒體關注的「美中台關係」、「兩岸互不隸屬論述」及「國家認同稱呼」等三項議題進行補充說明。府方人士表示，台灣是以自信、堅定的態度看待美中交流，因此「樂見」美中透過對話管理競爭，破除川習會後流傳的「疑美論」、「疑賴論」。

媒體詢問，演說中提及二戰歷史與台灣未來，是否意味著帶有對美國總統川普的建議？府方人士澄清，總統的發言是向台灣民眾與國際社會「表達堅定立場」，應該是要從這個角度來解讀。

府方人士指出，台灣是以自信、堅定的態度看待美中交流，因此演說開宗明義表示「樂見」美中透過對話管理競爭與緊張情勢，因為這有助於降低區域衝突。

府方人士說，演說中重申不容扭曲二戰歷史及台灣人民決定未來的權利，主要是為了應對近期社會上流傳的「疑美論」、「疑賴論」等認知作戰與扭曲敘事。賴總統藉此明確宣示，台灣在印太第一島鏈始終扮演和平穩定守護者的角色，是國際社會積極貢獻的民主夥伴。

外界關注，此次國慶演說中，未直接使用「兩岸互不隸屬」字眼，是否為降低對中國的挑釁？府方人士回應，講稿雖然沒有直接使用該詞彙，但通篇對中國的喊話，實質上已深刻隱含了互不隸屬的含義。

府方人士引述總統演說：「面對威權擴張，台灣堅持武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利；我們增加國防投資不是為了挑釁，而是阻止戰爭；強化自我防衛能力不是放棄對話，而是確保對話能在對等尊嚴的基礎上進行。」

府方人士說明，這段話清楚陳述了台灣與中國在政治體制與行為上的差異。台灣不排斥與中國交流，但前提必須是「對等、有尊嚴」。演說的基調是讓台灣以更自信、堅定的態度，向世界表達我方的成績與貢獻。

至於通篇演說中，「台灣」一詞出現 42次、「中華民國」出現二次、「中華民國台灣」出現零次，府方人士重申，其實不需要特別去細數這些字詞，因為賴總統早在520就職演說時就已明確定調：「台灣」、「中華民國台灣」、「中華民國」，都是人民生存、日常生活的地方。

府方人士強調，賴總統的表達，始終將這三個概念涵括在一起，傳達出一個核心信念：無論國人來自哪個世代、從事什麼職業、抱持何種政治立場，大家立足的都是同一個台灣。這三個稱呼的含義是一致且包容的，皆代表著國人共同的家園。

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