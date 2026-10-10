蔡英文矽谷青年座談 盼深化科技雙向連結串聯新世代

前總統蔡英文今天在駐舊金山辦事處大樓與矽谷科技新創生態系青年座談。她表示，這幾年，台灣在半導體、AI、資通訊、生醫，及許多的科技領域，跟世界連結越來越深，期許台灣與矽谷之間有更多雙向連結。

結束史丹佛大學訪問行程，蔡英文連2日與矽谷科技新創人士交流，聆聽業界心聲。她今天在駐舊金山辦事處去年2月啟用的新館舍與矽谷高科技、創投界人士座談。

蔡英文座談前致詞表示，這是她卸任總統後第一次到美國訪問，來到舊金山灣區是舊地重遊，除了受史丹佛大學之邀外，也希望利用這次訪問機會，跟在這裡工作、創業、求學、及投入科技產業的台灣朋友見面。

蔡英文表示，這幾年來，台灣在半導體、人工智慧（AI）、資通訊、生醫，及許多的科技領域，跟世界的連結越來越深。當台灣跟世界的連結越來越緊密的時候，就要開始思考下一個問題，除了把技術和產品帶到世界，台灣還可以給世界什麼。

她呼籲科技青年進一步將台灣經驗與台灣故事帶到國際舞台。

蔡英文也期許在矽谷的台灣人扮演橋梁，思考在矽谷看到的技術、人才、資金，與新的工作方式，有哪些經驗值得帶回台灣。每個人的經驗不僅是個人故事，也讓台灣和矽谷之間多了很多不同連結，「我也希望未來這樣的連結可以更多」。

她說，這不僅代表人才從台灣走到矽谷，也讓更多在矽谷累積的經驗、資源和機會，可以跟台灣的新創、產業以及下一個世代重新連結。

蔡英文另外也指出，一個國家最重要的力量，不只是政府或企業，而是人民、尤其是年輕世代是否願意嘗試冒險；在矽谷打拚的台灣青年勇敢走出熟悉環境，到世界最重要的創新中心之一，尋找機會、創造事業，就是台灣最珍貴的力量之一。

青年創業家與蔡英文分享台灣科技人在海外創業的挑戰與收穫，以及如何在有限資源下凝聚團隊、爭取支持，並期盼台灣持續發揮科技優勢，成為可信賴的國際夥伴。

面對出席青年朋友形容她為「政治創業家」，蔡英文也細數自己從擔任貿易談判代表、陸委會主委到總統的歷程。她表示政治人物應低調、該爭論時爭論、該認錯就認錯，並勉勵青年朋友多些耐心及觀察，不要害怕失敗就會成功。