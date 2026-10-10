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賴總統：樂見美中對話降低戰爭風險 也要尊重台灣人民生存權利

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會今天在總統府前舉行，賴清德總統出席致詞，並向民眾揮手致意。記者胡經周／攝影
中華民國中樞暨各界慶祝115年國慶大會今天在總統府前舉行，賴清德總統出席致詞，並向民眾揮手致意。記者胡經周／攝影

賴清德總統10日出席總統府國慶大會，他致詞說，樂見美中透過對話來管理競爭，降低衝突及戰爭的風險。但維護區域安全、和平與穩定，要正確理解歷史發展，絕不容許扭曲二戰歷史，也要尊重台灣人民生存的權利，更要結合印太地區民主國家的共同力量，不讓區域和平穩定的現狀被改變。

賴總統致詞說，台灣的國土不大，但守護民主、自由、人權及法治，不讓威權侵蝕珍貴的普世價值。不求霸權，也不追求支配他人。深知衝突的代價，因此選擇以堅持和平為己任，做國際社會可信賴的穩定力量。然而，和平不能只靠願望，包容也不能成為侵略者得寸進尺的理由。

賴總統指出，中國持續以軍事與灰色地帶行動施壓，企圖改變台海現狀。面對威權擴張，台灣的堅持，不只關乎自己的生存，也關乎國際社會是否仍然相信：武力不能凌駕規則，強權不能剝奪人民決定未來的權利。

他說，因此台灣持續推動國防改革，強化不對稱戰力，發展國防自主產業，讓半導體、資通訊與精密製造的優勢，轉化為守護國家的力量。也透過全社會防衛韌性的準備，整合中央、地方與民間量能，提升能源、金融等持續運作能力。讓危機來臨時，社會能夠穩定運作。

賴總統強調，增加國防投資，不是為了挑釁，而是為了嚇阻戰爭；強化自我防衛，不是放棄對話，而是確保對話能在對等、尊嚴的基礎上進行。

此外，賴總統提到，再過不久，將迎來九合一地方選舉，選賢與能、不受威脅利誘是大家共同的責任；政黨可以競爭，意見可以不同，但立足的台灣，不應因此被分割。山巔之城，不是因為沒有分歧才發光，而是因為即使意見不同，仍然尊重彼此，相信制度，也願意共同守護國家。

他表示，總統的權力，來自人民的託付；總統的責任，就是凝聚力量，帶領國家向前。他會以務實治理，築起山巔之城；以堅定的民主與防衛力量，成為守護和平的鹽；以創新、平等與良善，成為溫暖世界的光。盼下一個30年的台灣，打下更堅實的基礎，更有力的競爭優勢。

美中 戰爭 台灣人

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國慶演說全文／賴總統：樂見美中對話 但絕不容許扭曲二戰歷史

賴總統：盼與美深化國防合作 從軍購走向共同研發生產

賴總統：積極強化自我防衛力量 期待與美深化國防合作

國慶演說聚焦 賴總統回應美中對話「強化自我防衛非為挑釁」

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