韓國瑜國慶點名政院不副署法案 李慧芝：憲政守護者被動防衛

立法院長韓國瑜10日於國慶演說致詞時，談及行政院不副署法案一事。對此，行政院發言人李慧芝表示，行政、立法兩院都是憲政機關，依照憲法行使職權，也應尊重彼此職權、共同維護憲政秩序。任何一方都不應逾越憲法界線，也不應為政治攻防而污名化憲政機制。

李慧芝表示，《憲法》第37條明定，總統公布法律、發布命令，須經行政院院長副署。行政院依憲法行使副署權，也肩負守護憲法、維護憲政秩序的責任。

李慧芝指出，過去不副署的八案，有三案（《廣播電視法》、《有線廣播電視法》、《衛星廣播電視法》修正案）不副署，是為防止黨政軍介入媒體，確保黨政軍投資媒體業者之限制及監理具有一致性規範，避免執法爭議。

她說，有兩案是違憲為特定個案修法（政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例、國軍老舊眷村改建條例修正案），修法內容已違反大法官釋憲。

她也說，有兩案（財劃法修正案、台灣兒少成長及未來帳戶條例）是侵害行政院預算權、違反憲法權力分立原則；還有一案（《立法院組織法》修法）則是企圖將詐領助理費除罪化，恐怕將使現行刑法制裁體系出現漏洞。

李慧芝強調，行政院尊重立法院的職權，但當修法已經悖離憲政秩序與民主原則時，行政院作為憲政的守護者，必須被動防衛，以維護憲法所建立的權力分立與制衡機制，守護國家的自由民主憲政秩序。