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國慶再喊普發1萬元！ 賴總統：六大社福也提升國民年金5,000元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統在國慶演說提到，在財政穩健的基礎上，2027年普發每人1萬元；國民年金每人每月5千元等六大社福津貼全面提升。聯合報系資料照
賴清德總統在國慶演說提到，在財政穩健的基礎上，2027年普發每人1萬元；國民年金每人每月5千元等六大社福津貼全面提升。聯合報系資料照

賴清德總統10日出席總統府國慶大會，他致詞表示，經濟的光，必須照進人民的生活。政府連續11年調升最低工資，軍公教10年來調薪五次，也在今年調升專業與主管加給；在財政穩健的基礎上，普發每人1萬元；國民年金每人每月5千元等六大社福津貼全面提升，全民共享經濟發展成果。

賴總統致詞表示，台灣的地基，就是人民的生活。國家是否進步，不能只看產值與出口，更要看勞工待遇有沒有提高、家庭負擔有沒有減輕、長輩是否受到照顧，以及年輕人是否相信，努力就能創造更好的未來。

賴總統說，政府以務實治理，推動加薪、減稅、增福利、少負擔，讓國家裡的每一個人，都能站得穩、過得好。面對少子女化，政府在「0到6歲國家一起養」基礎上，提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，從生育、養育到教育，加補助、減負擔、多彈性、增照顧，建立更完整的家庭支持。

他說，規劃從明年開始，推動0到18歲成長津貼，每個孩子每月5千元，並結合生育給付、人工生殖補助、平價托育、友善職場與婚育住宅，讓工作與家庭，不再成為年輕人被迫二選一的難題。

他也說，面對超高齡社會，推動「健康台灣」，從癌症篩檢、智慧醫療、在宅照護，到改善醫療工作環境與護理人力。今年上路的長照3.0，進一步整合醫療、社福、社區與科技，讓長輩在熟悉的生活圈獲得照顧，也讓上有老、下有小的三明治世代，多一分支持，少一分辛苦。

面對居住壓力，政府持續推動「百萬租屋家庭支持計畫」，透過直接興建社會住宅、包租代管、租金補貼，還有都市更新分回及容積獎勵等多元方式增加供給，並調升婚育宅比例、實施青安3.0，提高婚育家庭貸款額度。安居才能樂業，安居也才能讓年輕人勇敢成家，追求夢想。

賴總統表示，面對缺工與人才不足，推動「跨國勞動力精進方案」，堅持本國勞工為主、跨國勞動力為輔，以加薪連動增聘人力，放寬資深移工轉任技術人力的留用限制，並推動國對國直接聘僱。另修正《外國專業人才延攬及僱用法》，擴大國際人才與外籍生來台、留台的機會。

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