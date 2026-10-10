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穩定供電帶動產業發展 賴總統：務實評估各種能源選項

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
今天是中華民國115年國慶，賴清德總統上午在國慶大會發表談話。記者曾原信／攝影
今天是中華民國115年國慶，賴清德總統上午在國慶大會發表談話。記者曾原信／攝影

賴清德總統10日出席總統府國慶大會，他致詞表示，面對能源與氣候挑戰，以穩定供電、能源安全及淨零轉型為目標，推動多元綠能、儲能、節能與電網強韌建設，也會依科學證據、法定程序及安全標準，務實評估各種能源選項。

他強調，能源政策不能建立在口號上，必須建立在安全、專業和責任上；不為意識形態排除選項，也不會為短期利益犧牲世代永續。

賴總統致詞表示，今年，是台灣總統直選30周年。這30年走過民主轉型，經歷政黨輪替，也承受許多挑戰。大家更加確信，自由民主與經濟發展不會背道而馳。台灣越是擁抱民主、迎向世界，就越能創造繁榮，也越有能力為世界做出貢獻。

賴總統提到，過去一年，世界並不平靜。戰爭與威權持續擴張，全球經濟面臨關稅、能源與紅色供應鏈的多重挑戰。然而，台灣沒有退縮，反而在變局中站穩腳步，展現令人驕傲的韌性。

他感謝百工百業的打拚，經濟表現也非常亮眼。今年，光是上半年，最新的經濟成長率，達到14.15%。而全年的經濟成長率更有望突破11%，創下39年新高；今年人均GDP預估達到4萬5,332美元，幾乎是2016年的兩倍。台股指數衝上4萬9千點，成為全球第四大股市。

他說，今年瑞士洛桑管理學院的世界競爭力排名中，台灣在「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」都名列前茅，一舉衝上全球第四最具競爭力的國家，創下有史以來最好的佳績。這些成就，毫無疑問，屬於2,300萬台灣人民；也是政府攜手無數台灣人民勤奮打拚的成果。

賴總統指出，台灣的光，來自人民的智慧與勤奮，來自產業的創新，也來自願意與世界分享成果的選擇。從傳統產業到先進半導體，台灣用實力證明，一個資源有限的島嶼，也能成為全球繁榮不可或缺的力量。

他表示，台灣不會停在今天的成就，行政院正加速推動13項核心戰略產業，涵蓋半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大信賴產業，以及矽光子、量子運算、機器人等AI新十大建設所聚焦的三大核心科技。

此外，他也說，還有關鍵礦物、生技醫療、亞洲資產管理中心、基礎公共建設及都市更新、文化創意、兆元觀光等六項重點產業，來確保台灣下一個世代的競爭優勢；也透過千億元規模的中小微企業多元振興發展計畫，提供融資、人才培訓、數位轉型、淨零升級與國際通路支持。

賴總統指出，科技產業要繼續向前，也要帶著傳統產業一起走；龍頭企業要走向世界，也要帶動供應鏈在台灣扎根。台灣不能只有一座護國神山，而要讓百工百業共同成為護國群山。

能源 供電 賴總統

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