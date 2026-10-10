聽新聞
0:00 / 0:00

大缺工時代 餐飲業重視「人效」不再追求翻桌率

聯合報／ 記者林海／台北報導
餐飲業開始重新計算另一筆帳，一名員工一天可以創造多少營收。 聯合報系資料照
餐飲業開始重新計算另一筆帳，一名員工一天可以創造多少營收。 聯合報系資料照

台灣進入大缺工時代，缺工更連續三年成為產業界最關切議題，當「人」成為最稀缺的生產要素，企業競爭也將從「誰的店比較大」，逐漸轉向「誰能用更少的人，把生意做得更大」，有業者表示，過去零售業最常談「坪效」，餐飲業最常談「翻桌率」，現在則開始看「人效」。

缺工與人事成本持續上升，餐飲業開始重新計算另一筆帳，一名員工一天可以創造多少營收。

不少餐飲業者坦言，品牌要開店，都卡在人力不足，一家普通的餐廳，大約需要五至八名正職，再搭配約廿至卅名計時人員，等於一家店需近四十位員工才能支撐營運，但找不到人，想開的店開不出來，店數成長不快，也影響成長動能。

有業者表示，現在缺工已不是單純「薪水開高一點就找得到人」的問題，尤其餐飲、零售、物流等第一線服務業，人力需求與營業時間高度綁定，提高薪資也未必能解決長期缺工，大家開始思考，怎麼樣用最少的人力達成開店的目標。

「一人多工是最簡單的方法，但對企業留才並不是一件健康的事情。」有通路業者表示，過去大家都認為超商店員要學會多種工作，幾乎就是超人，但近年來也透過科技進一步的解放人力。

統一超就表示，持續以人工智慧（ＡＩ）智慧化與省力設備降低門市營運負擔，導入自助結帳、自助取貨、自助微波等，在全台門市導入ＡＩ訂貨系統，都大幅降低工作負擔。

有業者指出，真正的人效並不是「一人做三人工作」，如果只是把更多工作塞給員工，只會造成流動率提高，現在大家更重視的是「減少無效工時」，讓員工把時間花在真正需要人的工作。

業者認為，缺工問題很難消失，企業真正要面對的不是「下一批員工在哪裡」，而是「如找不到更多員工，現有人力能不能創造更多產值」。

缺工 餐飲業 零售業 餐廳 人力 勞工 移工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

勞動部預告修法⋯職缺薪資揭露門檻 擬調至5萬元

工作壓力最大元兇不是事情太多？78萬人研究：「角色模糊」更想離職

未來AI可化解長照危機？機器人逆轉超高齡社會：食衣住行照護全有解

遠端上班恐取消！科技業員工崩潰「早9晚5通勤+半夜開會」：幹嘛換工作

相關新聞

藍領移工+技術白領 在台工作外籍人士突破百萬人

近年，外籍在台工作人數快速增加，截至今年八月底為止，基層藍領移工人數已破九十萬人，加上外籍中階技術、專業人士及留台工作的畢業僑外生激增，白領加上藍領外籍在台工作人數已達一○四萬人，百萬外籍兵團已然成軍，學者專家預估，兩、三年內外籍在台工作人數將破一五○萬人。

熱潮持續 AI貨物出口台灣稱霸全球

世界貿易組織（ＷＴＯ）八日上修全球貨物貿易成長預測，預料近三年成長速度將是金融海嘯以來最快，主因人工智慧（ＡＩ）投資熱潮的持續時間超乎預期。報告指出，台灣、南韓等東亞經濟體上半年包辦了半數ＡＩ領域相關貨物出口，其中又以台灣占比最高。

AI貨物出口 台灣占比居冠

世界貿易組織（WTO）8日上修全球貨物貿易成長預測，預料近三年的成長速度將是金融海嘯以來最快，主因為人工智慧（AI）投資熱潮的持續時間超乎預期。報告更指出，台灣、南韓等東亞經濟體上半年包辦半數與AI相關貨物出口，又以台灣的占比最高。

大缺工時代 餐飲業重視「人效」不再追求翻桌率

台灣進入大缺工時代，缺工更連續三年成為產業界最關切議題，當「人」成為最稀缺的生產要素，企業競爭也將從「誰的店比較大」，逐漸轉向「誰能用更少的人，把生意做得更大」，有業者表示，過去零售業最常談「坪效」，餐飲業最常談「翻桌率」，現在則開始看「人效」。

勞動部計畫 外國技術人力 薪資門檻提高

截至八月底，外國技術人力達五萬六八八七人。勞動部年初才首度公告調高外國技術人力薪資門檻，製造業、營造業等產業類薪資須達三點五萬元、家庭看護薪資須達二點六萬元，由於明年最低工資將調升至三萬九百元，勞動部官員說，將視最低工資、職類別薪資調查水準，評估再將外國技術人力薪資門檻上調。

專家憂心…移工取代基層人力 長期失業人數增

在台工作外籍人士突破百萬人，專家示警，移工政策有兩隱憂，一是移工來源國若經濟改善，人力供應變不穩定；其二是移工取代基層人力，本國年輕人因教育制度扭曲及社會氛圍改變，退出就業成閒置人力，不利人力資源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。