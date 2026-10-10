大缺工時代 餐飲業重視「人效」不再追求翻桌率

台灣進入大缺工時代，缺工更連續三年成為產業界最關切議題，當「人」成為最稀缺的生產要素，企業競爭也將從「誰的店比較大」，逐漸轉向「誰能用更少的人，把生意做得更大」，有業者表示，過去零售業最常談「坪效」，餐飲業最常談「翻桌率」，現在則開始看「人效」。

缺工與人事成本持續上升，餐飲業開始重新計算另一筆帳，一名員工一天可以創造多少營收。

不少餐飲業者坦言，品牌要開店，都卡在人力不足，一家普通的餐廳，大約需要五至八名正職，再搭配約廿至卅名計時人員，等於一家店需近四十位員工才能支撐營運，但找不到人，想開的店開不出來，店數成長不快，也影響成長動能。

有業者表示，現在缺工已不是單純「薪水開高一點就找得到人」的問題，尤其餐飲、零售、物流等第一線服務業，人力需求與營業時間高度綁定，提高薪資也未必能解決長期缺工，大家開始思考，怎麼樣用最少的人力達成開店的目標。

「一人多工是最簡單的方法，但對企業留才並不是一件健康的事情。」有通路業者表示，過去大家都認為超商店員要學會多種工作，幾乎就是超人，但近年來也透過科技進一步的解放人力。

統一超就表示，持續以人工智慧（ＡＩ）智慧化與省力設備降低門市營運負擔，導入自助結帳、自助取貨、自助微波等，在全台門市導入ＡＩ訂貨系統，都大幅降低工作負擔。

有業者指出，真正的人效並不是「一人做三人工作」，如果只是把更多工作塞給員工，只會造成流動率提高，現在大家更重視的是「減少無效工時」，讓員工把時間花在真正需要人的工作。

業者認為，缺工問題很難消失，企業真正要面對的不是「下一批員工在哪裡」，而是「如找不到更多員工，現有人力能不能創造更多產值」。