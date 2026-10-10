勞動部計畫 外國技術人力 薪資門檻提高

截至八月底，外國技術人力達五萬六八八七人。勞動部年初才首度公告調高外國技術人力薪資門檻，製造業、營造業等產業類薪資須達三點五萬元、家庭看護薪資須達二點六萬元，由於明年最低工資將調升至三萬九百元，勞動部官員說，將視最低工資、職類別薪資調查水準，評估再將外國技術人力薪資門檻上調。

為吸引資深移工留台，勞動部二○二二年四月底推動「移工留才久用方案」，適用製造業、營造業及長照等已聘移工的產業，讓已經在台工作六年以上的資深移工，轉任外國技術人力，但前提是必須符合薪資門檻、技術條件。

據勞動部統計，截至八月底，外國技術人力的人數為五萬六八八七人，其中，產業類二萬六九六八人、家庭看護二萬七九二五人，產業類外國技術人力薪水門檻為三點五萬元，家庭看護二點六萬元。

由於明年最低工資突破三萬元，勞動部勞動力發展署管理組長蘇裕國說，勞動部將參考最低工資調升、各職類別薪資調查資料，評估是否要再進一步上調外國技術人力的薪資門檻，至於先前也曾考量讓外國技術人力薪資門檻直接連動最低工資調整，也是評估事項之一。

不過，今年才剛漲兩千元，若明年要再調升薪資門檻，家庭看護的雇主大呼吃不消。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕主張，不管是藍領、中階技術的外籍看護，若要調漲薪資，應該拿長照相關預算來補貼，而非交由弱勢重症家庭來扛。