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專家憂心…移工取代基層人力 長期失業人數增

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
學者認為，目前經濟或政治現實都不可能不引進移工。 聯合報系資料照
學者認為，目前經濟或政治現實都不可能不引進移工。 聯合報系資料照

在台工作外籍人士突破百萬人，專家示警，移工政策有兩隱憂，一是移工來源國若經濟改善，人力供應變不穩定；其二是移工取代基層人力，本國年輕人因教育制度扭曲及社會氛圍改變，退出就業成閒置人力，不利人力資源。

中央大學人力資源管理研究所兼任副教授辛炳隆分析，移工政策一直存在排擠本國勞工就業機會、壓低本勞薪資疑慮。前者從失業率一直保持平穩，可以看出影響不大；後者抑制本勞薪資，雖然沒有結論，但疑慮未消。

辛炳隆表示，目前經濟或政治現實都不可能不引進移工，但政府產業政策一直沒有減法概念，仍然是企業缺人就給人，缺錢就補助，形成企業只要經營困難，就向政府施壓，移工數量當然愈來愈多；未來經濟規模會變大，政府政策應適度減法，引導付不出高薪的企業退場，才能避免移工浮濫擴充又影響本勞薪資。

台灣人力資本公司執行長晉麗明觀察，所有產業發展都需要低中高階人力，台灣中高階人力不虞匱乏，基層勞動力因年輕人大學畢業後，不願從事勞動工作，整體社會氛圍也認為大學生不應做基層工作，導致金字塔底部是空的。這些人因學用落差無法進入更好產業，最後可能退出就業市場，成為閒置人力，一旦長久了之後成為長期失業者，更是可惜。

移工 失業 外籍人士 勞工 人力 薪資

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