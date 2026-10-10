藍領移工+技術白領 在台工作外籍人士突破百萬人

近年，外籍在台工作人數快速增加，截至今年八月底為止，基層藍領移工人數已破九十萬人，加上外籍中階技術、專業人士及留台工作的畢業僑外生激增，白領加上藍領外籍在台工作人數已達一○四萬人，百萬外籍兵團已然成軍，學者專家預估，兩、三年內外籍在台工作人數將破一五○萬人。

台灣開放引進移工超過卅年，隨著台灣經濟規模不斷放大，加上少子化衝擊勞動力，愈來愈多行業人力缺口擴大，近幾年基層移工開放範圍愈大愈多，從營造業、農業外展移工，再進階到留任在台工作滿六年以上移工可轉任中階外籍技術工，不受在台工作十二年限制。

國發會訂攬才專法，從完全取消僑外生畢業留台工作門檻，到放寬世界前兩百名大學畢業生毋須透過雇主，可自行來台申請個人工作許可，到增加延攬特殊領域專長的外國特定專業人才，例如科技、經濟、金融等。

結構問題難解 3年內恐達150萬人

一連串政策開放，加速在台工作外籍人數，最近正式突破百萬人。其中，基層藍領移工總數九十一萬餘人，中階技術移工加上農務外展等，約五萬六千餘人，外國專業人士如履約人員、語文補習班及專門性技術性約五萬七千人；畢業僑外生留台工作約一萬人，高階白領外國特定專業人才六六一七人。

台灣人力資本公司執行長晉麗明認為，外籍在台工作人數大幅增加，是結構性問題，普設大學後，年輕人不願做體力工，很多基層工作都面臨本國人不願做困境；另一方面，台灣全力發展科技業，半導體業無論是晶圓代工、封測製造，大部分生產力都必須仰賴移工，預估再兩、三年，外籍人士就會突破一五○萬人。

專家：重建技職教育 避成移工大國

晉麗明指出，增加移工治標不治本，是短期選擇，政府應從提高生育率、重建技職教育著手，否則未來移工從第一代到第二代愈來愈多，台灣就成移工大國。

中央大學人力資源及管理研究所兼任副教授辛炳隆則說，移工數量增加不意外，填補基層勞動力也不是壞事，但這幾年政府拚命延攬外籍專業人才來台，如果是為填補關鍵人才，顯然成效並不好。

專家：應加強就業金卡者留台

他以就業金卡為例，政府發出一千多張就業金卡，對象都是高端人才，但很多持有就業金卡者並沒有在台工作，象徵意義大於實質意義。企業端最清楚需要什麼人才，攬才應將業界聲音納入，政府端進行法制面鬆綁，建構友善的法治環境；此外，中小企業可能需要外籍人才處理某些事，但養不起人，可由學研單位成立外籍顧問團，以顧問方式協助中小企業。