熱潮持續 AI貨物出口台灣稱霸全球

世界貿易組織（ＷＴＯ）八日上修全球貨物貿易成長預測，預料近三年成長速度將是金融海嘯以來最快，主因人工智慧（ＡＩ）投資熱潮的持續時間超乎預期。報告指出，台灣、南韓等東亞經濟體上半年包辦了半數ＡＩ領域相關貨物出口，其中又以台灣占比最高。

ＷＴＯ在更新版「全球貿易展望與統計」報告預測，二○二六年全球貨物貿易量將成長百分之三點九，遠高於三月發布的百分之一點九，二○二七年全球貨物貿易量成長率預估也上調一點五個百分點至百分之四點一。

全球貨物貿易在二○二五年成長百分之四點二，若ＷＴＯ預測成真，二○二七年全球貨物貿易量將比二○二四年增加超過百分之十二，凸顯ＡＩ投資熱潮的全球經濟影響。

報告指出，半導體、資料中心等貨物貿易額，今年上半年較去年同期躍增百分之六十七，約占同期貨物貿易成長的百分之四十七。去年，ＡＩ相關貨物出口中，百分之五十一都集中在台灣、香港、中國大陸及南韓等四個東亞經濟體，今年上半年的集中度更進一步提高，達到百分之五十二點七。

ＡＩ榮景的持續時間已超乎ＷＴＯ預期，ＷＴＯ先前對今、明兩年貨物貿易的預測，是基於ＡＩ貨物貿易成長趨緩的假設。ＷＴＯ首席經濟學家史泰格（Robert Staiger）說，「事實上，反而還加速了」，「讓我們感到意外」。

ＷＴＯ預期，亞洲今年的經濟成長率，預料也將是稱冠全球的百分之四點三，出口預估成長百分之九點九，北美出口估將勁增百分之五點七，非洲出口也將增加百分之五點六，中東出口則將因美伊衝突拖累，銳減百分之十七點二。

同時，ＷＴＯ也調降今年服務貿易成長率預測到百分之三點三，低於三月預期的百分之四點八，原因是中東衝突推高航空燃油成本。史泰格說，「這主要反映服務業不太受ＡＩ榮景影響，而是受到中東衝突的衝擊」。ＷＴＯ預期，明年服務貿易成長率將回升至百分之六點四。

報告也警告，最新預測仍面臨好幾個風險，包括荷莫茲海峽運輸受阻與俄烏戰爭可能推升燃料和化肥成本，削弱家庭購買力，而ＡＩ投資放緩也可能影響預測。

ＷＴＯ表示，敵對地緣政治貿易集團之間進一步分裂的跡象已有所緩解，但美中加速脫鉤，已成為全球貿易格局分化的主要驅力。