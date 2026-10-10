AI貨物出口 台灣占比居冠

世界貿易組織（WTO）8日上修全球貨物貿易成長預測，預料近三年的成長速度將是金融海嘯以來最快，主因為人工智慧（AI）投資熱潮的持續時間超乎預期。報告更指出，台灣、南韓等東亞經濟體上半年包辦半數與AI相關貨物出口，又以台灣的占比最高。

WTO在更新版「全球貿易展望與統計」報告預測，2026年全球貨物貿易量將成長3.9%，增幅遠高於3月發布的1.9%，2027年全球貨貿量成長率預估也上調1.5個百分點，至4.1%。

WTO表示，「雖然大宗商品行情居高不下，可能持續限制燃料與化肥流動，但AI投資維持、全球經濟的更廣泛數位化，預料將使全球2027年的貨貿成長率，高於國內生產毛額（GDP）增長率」。

報告指出，半導體和資料中心等促成AI發展的貨物貿易額，今年上半年比去年同期躍增67%，約占同期貨物貿易成長的47%。在去年的AI相關貨物出口中，51%都集中在台港陸韓等四個東亞經濟體，今年上半年的集中度更進一步提高，達到52.7%。

AI榮景的持續時間已超乎WTO的預期，因為該機構先前對今、明兩年貨物貿易的預測，是基於AI相關貨物貿易成長將趨緩的假設，WTO首席經濟學家史泰格說，「事實上，反而還加速了」，「讓我們感到意外」。