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從派專機助賴總統出訪到第20度訪台 林佳龍：感謝史王堅定支持

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）於9日凌晨抵達台灣，展開第20次訪台行程。外交部長林佳龍凌晨2時30分率領外交部同仁前往桃園機場迎接，總統賴清德也在自由廣場以21響禮炮及隆重軍禮誠摯歡迎史王來訪。林佳龍表示，史王此次特別於國慶期間遠道而來，再次以行動展現對台灣的堅定支持，台史建交58年來始終相互信任、堅定合作，期盼雙方持續深化交流，讓兩國情誼更加深厚。

林佳龍表示，今年5月史王曾特別派遣專機來台，協助台灣反制中國外交封鎖，讓賴總統順利抵達史瓦帝尼完成國是訪問，這段航空版的「溫馨接送情」傳為美談，也受到國際矚目，將台史關係推向新的高度。此次史王第20度訪台，他也親自率領外交部同仁在登機口迎接，儘管深夜接機後僅短暫休息數小時，林佳龍仍準時出席上午的軍禮儀式，表達對史王最誠摯的敬意。

林佳龍指出，賴總統在致詞時，期許兩國能在「榮邦計畫」架構下持續深化交流，讓台史情誼更加深厚。恩史瓦帝三世國王則強調，兩國建交58年來始終相互信任、堅定合作，他對雙邊夥伴關係充滿信心，未來也將持續支持台灣參與聯合國活動與體系。

林佳龍表示，台灣的外交從來都不簡單，因此每當面臨困難時，更加珍惜每一位願意為台灣發聲、為台灣出力的國際友人。他再次歡迎史王訪台，並於今晚親自設宴款待史王，共同祝福台史邦誼永固、歷久彌新。

林佳龍 專機 國慶

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