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亞股漲跌互現 第4季台、日、韓持續看好

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

美股昨（8）日四大指數呈現漲跌互見，亞股今（9）日亦然，日經225指數收在69,030.92點，下跌0.02%或11.19點，而中港股則走揚，香港恒生指數漲幅超過1.5%，至於台股及韓股則休市。

主動安聯亞半導體經理人蕭惠中表示，受惠AI需求持續升溫，美國半導體股表現強勁，也帶動台灣、韓國等亞洲科技市場維持穩健走勢。然而，在美國長天期公債殖利率高檔盤旋及中東地緣政治風險未解的情況下，短期資金流向仍可能受到干擾。

從基本面來看，日本大型製造業景氣指標已連續六季改善；韓國9月出口年增83.5%，其中半導體出口大幅成長262.8%；台灣9月製造業PMI升至63.4，創2021年8月以來新高，顯示亞洲主要經濟體景氣復甦動能穩健。

短期市場波動主要來自利率變化、評價修正及AI資本支出預期調整，但全球AI算力需求持續擴張、HBM與先進封裝供不應求，以及企業獲利持續上修等結構性趨勢並未改變。

近期被譽為「日本半導體國家隊」的Rapidus積極擴大先進製程生態系，傳出將攜手來自日本、美國及印度等地的產業夥伴，共同推進先進晶片開發與量產布局，反映全球對先進製程與AI晶片需求仍持續升溫。

她進一步指出，亞洲掌握全球最完整的半導體供應鏈，涵蓋晶圓代工、記憶體、設備材料及先進封裝等關鍵環節。在AI產業進入規模化發展階段後，產業鏈分工與技術門檻的重要性進一步提升，亞洲企業可望持續受惠於全球AI投資與算力建置浪潮，相關投資機會仍值得長期關注。

主動野村亞洲科技經理人王柏強表示，展望第4季，AI基礎建設投資持續推進，日本在半導體設備、材料、ABF載板及高階被動元件具競爭優勢，有望受惠晶片規格升級與供應鏈需求成長。此外，日本政府推動人工智慧與半導體等戰略性投資，加上企業治理改革及股東回饋提升，可望為日股中長期價值重估提供支撐。

韓國方面，出口成長主要由半導體帶動，AI記憶體仍是重要成長主軸。隨著高階HBM需求增加，記憶體業者持續擴產與技術升級，商機有望延伸至設備、封裝、測試及材料。

儘管利率、匯率與地緣政治仍可能牽動短線行情，日韓科技企業各具供應鏈優勢，可關注掌握關鍵技術、客戶認證及量產能力的領先企業，並透過訂單與獲利表現，檢視成長動能能否持續兌現。

亞股 恒生指數 韓股 美股 港股

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