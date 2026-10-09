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淨多頭持倉維持增加 街口投信：第4季銅價底部獲支撐
美國聯準會主席華許上任後採取「寂靜政策」取消前瞻指引，政策溝通模糊化加劇金融波動；不過，多頭資金對銅市中長期基本面的看好並未動搖。對照 CFTC 非商業持倉淨部位，淨多單 8月25日高企於85,266口，大型機構資金配置仍為銅價底部提供強韌支撐。
街口投信表示，對照全球製造業 PMI 走勢圖，全球主要工業國擴張動能多處於景氣分水嶺邊緣。高通膨與貨幣緊縮效應在實體經濟中具備6–12 個月之滯後性，持續制約傳統終端製造業與基礎建設的備貨意願。第4季銅市將呈現「下游終端需求偏弱」與「交易所低庫存迫使空頭回補」的拉鋸格局。
中國大陸下半年有三個全新或擴建冶煉項目投產，其首次進料與安全庫存的「基本備料需求」將在第4季集中釋放，無法因短期TC加工費虧損而彈性減產，這將對進口溢價形成強力底撐。在全球銅精礦短期內難以大幅增加的限制下，現貨 TC 在第4季仍將維持在歷史極低水位區間，顯示冶煉端減產壓力依舊非常高。
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