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AI狂潮發威！WTO上調世界貨物貿易預測 台灣AI出口占比傲視全球

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
圖／ChatGPT協作
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世界貿易組織（WTO）8日上修全球貨物貿易成長預測，預料近期三年的成長速度將是金融海嘯以來最快，主因為人工智慧（AI）投資熱潮所帶動的需求，幫助抵銷美伊戰爭的干擾。報告指出，台灣、南韓等東亞經濟體正引領AI相關貨物出口，又以台灣的AI出口占比最高。

WTO在8日公布更新版「全球貿易展望與統計」報告，預測2026年全球貨物貿易量將成長3.9%，遠高於3月發布的1.9%基準預測，2027年全球貨物貿易量成長率預估也上調1.5個百分點至4.1%。

WTO表示，「雖然大宗商品行情居高不下，可能持續造成限制燃料與化肥流動的瓶頸，但AI投資維持、全球經濟的更廣泛數位化，預料將使2027年的貨物貿易成長率，高於世界國內生產毛額（GDP）增長率」。

在全球貨物貿易在2025年成長4.2%後，若WTO的預測成真，2027年的全球貨物貿易量將比2024年增加超過12%，凸顯AI投資熱潮的全球經濟影響。

東亞四經濟體包辦半數AI出口

報告指出，半導體和資料中心等促成AI發展的貨物貿易額，在今年上半年比去年同期躍增67%，約占了同期貨物貿易成長的47%。其中，去年的AI相關貨物出口中，51%都集中在台灣、香港、中國大陸及南韓等四個東亞經濟體，今年上半年的集中度更進一步提高，達到52.7%。

AI榮景的持續時間已超乎WTO的預期，因為該機構先前對今明兩年貨物貿易的預測，是基於AI相關貨物貿易成長將趨緩的假設，WTO首席經濟學家史泰格（Robert Staiger）說，「事實上，反而還加速了」，「讓我們感到意外」。

亞洲今年經濟成長傲視全球

WTO預期，亞洲今年的經濟成長率也預料將是稱冠全球的4.3%，並將引領貨物貿易成長，出口預估將增長9.9%，北美出口估將勁增5.7%，非洲出口也將增加5.6%，中東出口則將因美伊衝突拖累，銳減17.2%。

同時，WTO也調降今年服務貿易成長率預測到3.3%，低於3月預期的4.8%，原因是中東衝突推高航空燃油成本。史泰格說，「這主要反映服務業不太受AI榮景影響，而是受到中東衝突的衝擊」。WTO預期，2027年服務貿易成長率將回升至6.4%。

報告也警告，最新預測仍面臨好幾個風險，包括荷莫茲海峽運輸受阻與俄烏戰爭可能推升燃料和化肥成本，削弱家庭購買力，而AI投資放緩也可能影響預測。

WTO表示，敵對地緣政治貿易集團之間進一步分裂的跡象已有所緩解，但美中加速脫鉤，已成為全球貿易格局分化的主要驅力。

世界貿易組織（WTO）8日上修全球貨物貿易成長預測，預料近期三年的成長速度將是金融海嘯以來最快。歐新社
世界貿易組織（WTO）8日上修全球貨物貿易成長預測，預料近期三年的成長速度將是金融海嘯以來最快。歐新社

圖／ChatGPT協作
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WTO 出口 東亞

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