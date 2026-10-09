歐洲議會肯定台歐盟緊密夥伴關係 外交部：持續深化雙邊合作

歐洲議會於7日通過「歐中政治關係建議」報告案（Recommendation on EU-China political relations），肯定台歐盟共享民主價值及經貿科技夥伴關係，支持台海和平穩定，並反對中國脅迫限縮台灣國際參與。外交部長林佳龍對此表達誠摯歡迎與感謝。

報告案指出，台灣在半導體產業及全球供應鏈扮演關鍵角色，是歐盟重要的貿易夥伴及高科技創新樞紐，建議歐盟深化與台灣在半導體及網路安全等領域的合作，並呼籲立即啟動台歐盟雙邊投資協定（BIA）或關鍵供應鏈備忘錄的談判準備工作。

另外，報告案重申歐盟從未認可中國的「一個中國原則」，反對以武力或脅迫片面改變台海現狀，並反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議。報告案另外點名中國施壓歐方，阻撓副總統蕭美琴出席本年9月在義大利離島文托泰內舉辦之「歐洲自由與民主論壇」，並強烈反對中國的跨國鎮壓及法律之境外適用。

外交部表示，誠摯感謝歐洲議會長期以來以具體行動力挺台灣，關注台海和平穩定，並支持台灣的國際參與。台灣與歐盟同為理念相近的民主夥伴，台灣將持續與歐盟及其他理念相近夥伴深化在半導體、關鍵供應鏈、經濟安全及反制外來資訊操弄與干預等領域的合作，共同維護印太區域及全球的和平、安全與繁榮。