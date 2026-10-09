快訊

國慶連假國6傳悲劇…霧峰匝道撞護欄 男駕駛噴飛車外爆頭亡

消防員涉虐黑狗引眾怒！彰縣消防局：記過兩次並移送動防所處置

舊城新事 桃園地圖上的兩段戀情與青春味蕾

聽新聞
0:00 / 0:00

聯準會9月會議紀錄釋發鷹派訊號 美元短期獲支撐

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

美國聯準會（Fed）近期公布9月會議紀錄，內容顯示聯準會官員普遍支持升息25個基點，並指出通膨風險仍具持續性。多數官員認為，若通膨維持在高檔，再度升息將是適當的選擇，為美元提供支撐，國銀認為，後市將著眼於油價與通膨效應，明年3月以前不容易轉寬鬆。

國銀指出，儘管美國經濟活動展現韌性，聯準會官員普遍認為即便債券殖利率走高，目前金融環境仍足以支撐經濟成長。不過，自上次開會以來，隨著債券殖利率進一步上升，金融環境已出現額外的緊縮效應。

在債市表現方面，美國近期標售390億美元的10年期公債，得標殖利率為5.3%，略低於市場標售前的預期，顯示市場需求依然穩健，並在聯準會偏鷹派立場的支撐下，為美元提供一定程度的走勢動能。

聯準會 會議 美國聯準會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯準會9月會議紀錄偏鷹 台北股匯連續假前腳軟

金價跌破4,100美元後反彈！兩股力量拉鋸 黃金下一步這樣看

00981T 每單位擬配0.082元 10月19日除息

美股收盤／OpenAI營收落差引爆晶片股賣壓 費半和台積電ADR跌逾3%

相關新聞

去年剛創新高…台灣前9月出口已逾去年全年紀錄

財政部昨公布最新進出口統計，ＡＩ熱潮延續帶動下，九月出口年增率百分之六十點九，「連卅五紅」締造史上最長成長周期，也是不含春節月分的史上第二大增幅。財政部官員樂觀看待今年出口，表示ＡＩ商機「故事還有得寫」，今年總出口將迎來歷史性輝煌時刻，很可能衝破九千億美元大關。

「非紅供應鏈」發酵 我出口東協年增93%

財政部昨天公布最新出口統計，九月對五大市場出口表現齊揚。今年前九月對五大市場出口值皆為歷年同期最高，且受到ＡＩ應用商機的快速發展，以及各國重視風險分散，對美國、東協出口均提前刷新全年紀錄，其中對美出口更首度跨越兩千億美元的門檻，創下新高。

出口連35紅史上最長 9月872億美元創新高

財政部昨（8）日公布最新進出口統計，AI熱潮帶動下，9月出口金額872.2億美元，創歷年單月新高，年增率60.9%，「連35紅」締造史上最長成長周期，也是不含春節月分的史上第二大增幅。

前九月對美出口額創高 外銷東協同寫佳績

財政部昨（8）日公布最新出口統計，9月對五大市場出口表現齊揚。今年前九月對五大市場出口值皆為歷年同期最高，且受到AI應用商機的飛快發展，與世界各國開始重視風險分散的考量，對美國、東協出口均提前刷新全年紀錄。

屋齡換價格！北市「阿公宅」搶手 交易占比逾半

房價高漲，買方買到的房子也愈來愈老。住商機構彙整內政部資料，全台第二季成交住宅中，屋齡四十年以上占比達三成二，相當於「阿公宅」撐起約三分之一房市；台北市占比更達百分之五十五點四，居全台之冠。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，部分自住客選擇以屋齡換取價格或地段，使高齡住宅仍是中古市場主力。

房市仍冷！北台928檔期「來12組、成交不到1組」

九二八檔期助攻，北台灣房市新案增加，但買氣尚未全面回溫。住展雜誌昨發布最新調查，九月北台灣預售屋推案量約七五四點一億元，月增百分之九十八點六、年增百分之七十六點六，為六月以來的高點，不過，單周平均來客僅約十二組、成交不到一組，市場出現「供給增、買氣冷」的落差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。