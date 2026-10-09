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聯準會9月會議紀錄釋發鷹派訊號 美元短期獲支撐
美國聯準會（Fed）近期公布9月會議紀錄，內容顯示聯準會官員普遍支持升息25個基點，並指出通膨風險仍具持續性。多數官員認為，若通膨維持在高檔，再度升息將是適當的選擇，為美元提供支撐，國銀認為，後市將著眼於油價與通膨效應，明年3月以前不容易轉寬鬆。
國銀指出，儘管美國經濟活動展現韌性，聯準會官員普遍認為即便債券殖利率走高，目前金融環境仍足以支撐經濟成長。不過，自上次開會以來，隨著債券殖利率進一步上升，金融環境已出現額外的緊縮效應。
在債市表現方面，美國近期標售390億美元的10年期公債，得標殖利率為5.3%，略低於市場標售前的預期，顯示市場需求依然穩健，並在聯準會偏鷹派立場的支撐下，為美元提供一定程度的走勢動能。
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