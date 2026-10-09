房市仍冷！北台928檔期「來12組、成交不到1組」

九二八檔期助攻，北台灣房市新案增加，但買氣尚未全面回溫。住展雜誌昨發布最新調查，九月北台灣預售屋推案量約七五四點一億元，月增百分之九十八點六、年增百分之七十六點六，為六月以來的高點，不過，單周平均來客僅約十二組、成交不到一組，市場出現「供給增、買氣冷」的落差。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，九月燈號依然呈現衰退黃藍燈，不過分數因建商供給走強而進步至卅六點一分。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，九二八檔期是今年最後檔期，供給較先前成長為情理之中，而央行第三季理監事會議對於房市政策有所調整也是關鍵，部分建商不再觀望，打鐵趁熱登場，讓預售與成屋量能雙雙增溫。

新成屋方面，九月公開戶數共兩百多戶，比起八月不到百戶，明顯回到常態，但因為價格較中古成屋高，又沒有預售屋彈性付款空間，建商規畫在熱潮或檔期時節亮相，順勢拉抬聲量。

需求方面，追蹤指標建案每周平均來客組數、成交組數分數依舊為差無可差的谷底，單周平均來客組數約在十二組，成交則低於一組。

若有舉辦活動、新推出、價格殺的指標案單周來客人數可衝上數十組，但價格堅守、地段不佳、中大坪數高總價，或已推出一段時間舊案持續低迷。