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屋齡換價格！北市「阿公宅」搶手 交易占比逾半

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
全台第二季成交住宅中，屋齡四十年以上占比達三成二，台北市占比更達百分之五十五點四，居全台之冠。聯合報系資料照
全台第二季成交住宅中，屋齡四十年以上占比達三成二，台北市占比更達百分之五十五點四，居全台之冠。聯合報系資料照

房價高漲，買方買到的房子也愈來愈老。住商機構彙整內政部資料，全台第二季成交住宅中，屋齡四十年以上占比達三成二，相當於「阿公宅」撐起約三分之一房市台北市占比更達百分之五十五點四，居全台之冠。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，部分自住客選擇以屋齡換取價格或地段，使高齡住宅仍是中古市場主力。

觀察第二季住宅買賣移轉，四十年以上住宅成交占比達百分之卅二點七，卅至四十年占比百分之廿九點三，兩者合計六成二，顯示每十戶成交住宅，就有六戶屋齡超過卅年。各縣市中，台北市四十年以上住宅占比五成五最高，台東縣以五成三居次，也是全台唯二由老屋撐起房市半邊天的縣市。

賴志昶說，高屋齡住宅的優勢在於總價相對親民，加上市場轉冷、賣方心態調整，議價空間較大。雙北不少老宅也鄰近捷運、商圈或學區，成熟的生活機能，仍能吸引自住需求。

新竹縣成交住宅明顯較年輕，屋齡廿年以下占比合計百分之四十七點五，接近一半；四十年以上占比不到一成，為全台最低。住商機構分析，新竹縣受科技產業及新興重劃區發展帶動，新案供給充足，購屋族也多為年輕人口，成交屋齡結構因此與其他縣市有明顯差距。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，高齡住宅若具備良好地段與生活機能，仍有市場需求，但屋齡超過卅年後，結構、管線及防水維護成本較高，貸款成數與年限也可能較保守。買方不能只看價格與地段，應預留修繕費及自備款，簽約前確認實際貸款條件，避免買得起房，卻因貸款不足陷入資金窘境。

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