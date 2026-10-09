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「非紅供應鏈」發酵 我出口東協年增93%

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導
美國、東協並列台灣出口兩大引擎，除了ＡＩ商機蓬勃發展，全球在風險分散的考量下，非紅供應鏈重要性持續提升，東協也順勢成為承接製造的熱點。圖為基隆港碼頭。記者許正宏／攝影
美國、東協並列台灣出口兩大引擎，除了ＡＩ商機蓬勃發展，全球在風險分散的考量下，非紅供應鏈重要性持續提升，東協也順勢成為承接製造的熱點。圖為基隆港碼頭。記者許正宏／攝影

財政部昨天公布最新出口統計，九月對五大市場出口表現齊揚。今年前九月對五大市場出口值皆為歷年同期最高，且受到ＡＩ應用商機的快速發展，以及各國重視風險分散，對美國東協出口均提前刷新全年紀錄，其中對美出口更首度跨越兩千億美元的門檻，創下新高。

財政部指出，九月我對美出口二七四點六億美元、為單月次高，年增一點一倍，其中資通與視聽產品與電子零組件雙雙成長；對東協出口一八八點八億美元，年增百分之九十三，出口值和增幅都創單月新高。

財政部統計處長蔡美娜說，美國、東協並列台灣出口兩大引擎，除了ＡＩ商機蓬勃發展，全球在風險分散的考量下，非紅供應鏈重要性持續提升，東協也順勢成為承接製造的熱點。

蔡美娜表示，今年前九月對美國出口二○七七點八億美元，是史上首次跨越兩千億美元門檻，且對美國的出超超過一六三三億美元，相較於同期對陸港出超六二八億美元，足足多出了一○○五點九億美元。

蔡美娜指出，美中貿易戰後，全球供應鏈加速重組，東協成為企業布局「中國＋１」策略的重要據點；另一方面，美國基於戰略考量，積極推動製造業回流、強化在地生產，加上ＡＩ商機蓬勃發展，全球科技巨頭多集中於美國。多重因素交織下，帶動台灣對美國、東協出口持續成長，相較之下，對中國大陸與香港出口成長態勢相對疲弱。

東協 美國 出口值

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