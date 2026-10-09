去年剛創新高…台灣前9月出口已逾去年全年紀錄

財政部昨公布最新進出口統計，ＡＩ熱潮延續帶動下，九月出口年增率百分之六十點九，「連卅五紅」締造史上最長成長周期，也是不含春節月分的史上第二大增幅。財政部官員樂觀看待今年出口，表示ＡＩ商機「故事還有得寫」，今年總出口將迎來歷史性輝煌時刻，很可能衝破九千億美元大關。

財政部指出，九月出口八七二點二億美元、進口六三五點九億美元，雙創歷年單月新高。累計今年前三季出口為六六一五點五億美元、總進口也首破五千億美元大關，來到五○一○億美元，雙雙超越過去的全年水準。我國出口金額紀錄是去年創下的六四○七億美元。

對於出口「連卅五紅」的紀錄，財政部統計處長蔡美娜表示有四大原因支撐，第一，全球科技創新、ＡＩ投資熱潮高漲，相當程度抵消地緣政治與通膨率的干擾，讓全球經濟基本面得以維持穩定。

第二，ＡＩ新興應用帶動電子相關的零組件的規格升級，以及用量的增加，質量並進效果持續還在發酵中；第三，電子產業鏈目前產能仍維持偏緊，強力支撐出口物價持續維持高檔；第四，隨著整個行動裝置這些消費性電子新品的上市，帶來一波鋪貨潮，使得傳統旺季的熱度也逐漸加溫。

蔡美娜說，進口端包括電子零組件，或資通與視聽產品都有不錯表現，尤其從南韓的進口電子零組件又特別的好，「有點指標性的意味」，推估ＡＩ仍持續火熱，預測十月出口有望突破七百億美元、十一月上衝八百億美元，以及十二月有望來到九百億美元。

若以每月出口八百億美元的保守值推算，蔡美娜指出，第四季逐月將連闖三關，也就是預估十月、十一月、十二月出口金額將相繼突破七千億美元、八千億美元、九千億美元關卡，全年出口值上看九千億美元。

出口貨品方面，九月的資通與視聽產品、電子零組件出口金額雙創歷年單月次高，穩居出口兩大主力。資通與視聽產品出口三九一點三億美元，年增一倍；電子零組件出口三一一億美元，年增百分之四十五點三。

除了電子零組件與資通視聽產品出口暢旺，蔡美娜說，傳產貨類也受惠於ＡＩ效應擴散，以及部分產品供需結構改善，九月非電子、資通產品出口金額年增百分之廿五點四，創下近五年（不含春節月分）最大增幅，顯示傳產逐步恢復生機，部分貨品甚至可和科技貨類互別苗頭。

蔡美娜特別點出電機產品九月出口年增率百分之廿九點八、連廿六紅，主要是資料中心布建、電網升級以及電力設備更新，帶動需求熱絡，加上電機產品訂單周期相對較長，因此表現在傳產貨類中一支獨秀。