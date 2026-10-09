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前九月對美出口額創高 外銷東協同寫佳績

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部昨（8）日公布最新出口統計，9月對五大市場出口表現齊揚。聯合報系資料照
財政部昨（8）日公布最新出口統計，9月對五大市場出口表現齊揚。聯合報系資料照

財政部昨（8）日公布最新出口統計，9月對五大市場出口表現齊揚。今年前九月對五大市場出口值皆為歷年同期最高，且受到AI應用商機的飛快發展，與世界各國開始重視風險分散的考量，對美國、東協出口均提前刷新全年紀錄。

9月對美國出口274.6億美元、為單月次高，年增1.1倍，其中資通與視聽產品與電子零組件雙雙年增；對東協出口188.8億美元，年增93.4％，出口值跟增幅都是創下單月新高，跟美國並列為兩大引擎。

值得注意的是，繼前八月「資通與視聽產品出口」、「對南韓入超」兩項提前創高，前九月累計已達到「十項新高」，包括前九月總出口6,615.5億美元、總進口5,010億美元、電子零組件出口2,315.7億美元，對美國出口2,077.8億美元，對東協出口1,339.6億美元；資本設備進口1,111.4億美元；總出超1,605.5億美元，以及對美國出超1,633.9億美元。

財政部統計處處長蔡美娜指出，前九月對美國出口2,077.8億美元，是史上首次跨越2,000億美元的門檻，且對美國的出超超過1,633億美元，相較於同期對陸港出超628億美元；足足多出了1,005.9億美元，這是「史上前所未見」。

蔡美娜解釋，主要還是來自於AI應用商機的飛快發展，但在全球重視風險分散的考量下，背後供應鏈的重要性持續在提升，所以東協也就順勢地成為承接製造的熱點，美國也相當積極地在強化在地製造，帶動出口至兩地的規模。

但蔡美娜強調，不可否認的是，陸港仍為台灣重要進口來源，由於兩岸電子產業高度互補，陸港地區仍穩坐我國第一大進口來源，但在整個貿易戰以來供應鏈的外移與重組，對陸港出超就顯得「相對憔悴」，而美國因為戰略上的需要，對關鍵物資更要強化在地生產。

受到電子零件需求旺盛的驅動，對陸港9月出口延續正向的發展，出口規模來到206.2億美元歷年單月的次高，為連續第二個月超過200億美元，年增率是30.2％。

對美 東協 出口值

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