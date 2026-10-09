出口連35紅史上最長 9月872億美元創新高

財政部昨（8）日公布最新進出口統計，AI熱潮帶動下，9月出口金額872.2億美元，創歷年單月新高，年增率60.9%，「連35紅」締造史上最長成長周期，也是不含春節月分的史上第二大增幅。

財政部官員樂觀看待今年出口，表示AI商機「故事還有得寫」，今年總出口將迎來歷史性的輝煌時刻，很可能衝破9,000億美元大關。

近一年出口統計

財政部指出，9月出口872.2億美元、進口635.9億美元，雙雙創歷年單月新高。累計今年前三季出口為6,615.5億美元、總進口也首破5,000億美元大關，來到5,010億美元，均超越過去的全年水準。

對於出口「連35紅」，財政部統計處長蔡美娜表示有四大原因，第一，全球科技創新、AI投資熱潮高漲，抵消地緣政治與通膨率的干擾，讓全球經濟基本面得以維持穩定。

第二，AI新興應用帶動相關電子相關的零組件的規格升級，以及用量的增加，質量並進效果持續還在發酵中。第三，電子產業鏈目前產能仍維持偏緊，強力支撐出口物價持續維持高檔。第四，隨著整個行動裝置這些消費性電子新品的上市，帶來一波鋪貨潮，使得傳統旺季的熱度也逐漸加溫。

蔡美娜說，由於進口端包括電子零組件，或資通與視聽產品都有不錯表現，尤其從南韓的進口電子零組件又特別好，「有點指標性的意味」，推估AI仍持續火熱，預測10月出口有望突破700億美元、11月上衝800億美元，12月有望來到900億美元。

若以每月出口800億美元推算，蔡美娜指出，第4季逐月將連闖三關，也就是預估10月、11月、12月累計出口金額將相繼突破7,000億美元、8,000億美元、9,000億美元，全年出口值上看9,000億美元。

出口貨品方面，9月的資通與視聽產品、電子零組件出口金額雙創歷年單月次高，穩居出口兩大主力。資通與視聽產品出口391.28億美元，年增一倍；電子零組件出口311.3億美元，年增45.3%。

9月進口635.9億美元，同創歷年單月新高，年增率51.7％，反映全球AI供應鏈的分工運作，國內出口衍生備料需求上升，加上記憶體等電子零組件以及原油的行情持續處於一個高檔。