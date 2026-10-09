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中小微企轉型 抵減擬增加

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

行政院會昨（8）日通過「中小微企業轉型升級發展條例」修正草案，將送立法院審議。依修正草案，未來中小企業研發投資抵減率擬提高至20%；並且增訂「轉型設備投資抵減」，智慧機械、人工智慧應用及數位、淨零轉型相關投資，適用支出門檻訂為25萬元，大大降低了適用門檻，受惠企業擴大。

經濟部擬具的「中小企業發展條例」部分條文修正草案，現更名為「中小微企業轉型升級發展條例」。經濟部表示，這次修法是為了因應國際經貿情勢變動，數位及淨零雙軸轉型趨勢，以及國內產業缺工問題嚴峻等挑戰，盼能全面提升中小微企業轉型升級動能，規劃未來八年投入千億預算。

經濟部強調，這次修法以微型企業「健身」、小型企業「壯大」、中型企業「升級」、新創企業「拔尖」為政策目標，依企業不同發展階段，強化研發創新、轉型與通路、財務融通、人才及新創培育等支持，不僅將商圈、市場、地方特色產業、農企業及觀光旅宿業者等全面納入輔導對象，並納入「以大帶小」輔導策略，期能由大型科技產業領航，加速傳統產業轉型。

經濟部表示，為減輕中小微企業研發與轉型負擔，這次修法擴大委外研發支出的投資抵減適用範圍，並將當年度研發投資抵減率由15%提高至20%；另增訂「轉型設備投資抵減」，支持符合規定的智慧機械、人工智慧應用及數位、淨零轉型相關投資，適用支出門檻訂為25萬元，低於「產業創新條例」相關措施的100萬元門檻，讓較小規模的轉型投資也能獲得支持，提升中小微企業投入轉型的意願與能力。

門檻 經濟部 修法

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