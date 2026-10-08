富崴61億風機抵押惹議！台電怒檢舉 金管會追查兩疑點

台電與富崴能源61億元風機抵押爭議延燒。金管會8日證實已收到台電檢舉，因森崴能源今年首季淨值為負，將追查是否違規借款給子公司富崴，及相關程序是否合法，若查有違規，最高可開罰480萬元。

證期局副局長黃仲豪表示，金管會10月6日收到台電檢舉函，已發函要求森崴說明兩大疑點：一是究竟有無借款給富崴；二是若有借款，是否符合資金貸與程序及公告申報規定。

黃仲豪指出，森崴原為上市公司，因認列子公司富崴離岸風電工程損失，今年首季財報淨值轉負，並於6月23日終止上市，目前仍為公開發行公司。

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，公司淨值為負不得貸款給子公司，因此森崴與富崴之間是否存在違規資金貸與，成為金管會調查重點。

此次爭議起因於富崴承攬台電離岸風電二期工程，卻將30座風機設定逾61億元動產抵押給母公司森崴，並向台中市政府辦理登記。台電認為涉及違法違約，要求塗銷抵押權，並向金管會提出檢舉。

黃仲豪表示，若查明森崴違反資金貸與相關規定，可依證交法處24萬至480萬元罰鍰；若涉及其他不法，也將依法處理。

不過，金管會主要釐清是否違反證交法及相關子法，至於台電與富崴之間的風機所有權、抵押及契約爭議，仍須循民事訴訟途徑解決。