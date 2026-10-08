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風電交出好績！10月初已有三天最高「瞬時」發電量破4000MW

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

近來東北季風吹來，電也來了。經濟部表示，10月才剛開始，風電最高瞬時發電量就有3天突破4,000 MW，風電交出好成績。

經濟部指出，其中10月5日、10月6日連兩天風電最高瞬時發電量更突破4,500 MW，其中10月5日最高達4,580 MW，10月6日亦達4,550 MW。另外，10月2日風電瞬時發電量4,117 MW。

經濟部指出，10月6日的風力發電總發電量為106.96百萬度，就相當於約900萬戶家庭一整天的用電量。

經濟部表示，全台已建置515座離岸風機，累計裝置容量已經突破5GW，2025年排名全球第5。經濟部將持續推動風電建設，讓更多綠電加入供電行列，也幫台灣企業因應國際供應鏈的減碳需求。

風電 風力發電 東北季風

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