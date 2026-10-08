聽新聞
0:00 / 0:00
風電交出好績！10月初已有三天最高「瞬時」發電量破4000MW
近來東北季風吹來，電也來了。經濟部表示，10月才剛開始，風電最高瞬時發電量就有3天突破4,000 MW，風電交出好成績。
經濟部指出，其中10月5日、10月6日連兩天風電最高瞬時發電量更突破4,500 MW，其中10月5日最高達4,580 MW，10月6日亦達4,550 MW。另外，10月2日風電瞬時發電量4,117 MW。
經濟部指出，10月6日的風力發電總發電量為106.96百萬度，就相當於約900萬戶家庭一整天的用電量。
經濟部表示，全台已建置515座離岸風機，累計裝置容量已經突破5GW，2025年排名全球第5。經濟部將持續推動風電建設，讓更多綠電加入供電行列，也幫台灣企業因應國際供應鏈的減碳需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。