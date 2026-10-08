風電交出好績！10月初已有三天最高「瞬時」發電量破4000MW

我國今年經濟表現亮眼，主計總處預估全年經濟成長率達11.05%，創39年來新高。行政院表示，若總預算能在明年1月5日前完成三讀，並於1月20日前由總統公布，最快可望在農曆春節前啟動發放作業，預計1月25日起可辦理登記入帳。不過最終還是要看立法院明年度預算審查進度而定。

2026-10-08 13:02